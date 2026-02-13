La mala combustión de una caldera de gasoil deja tres intoxicados en Segovia: trasladados al hospital

Tres personas, un hombre de 54 años y dos mujeres de 30 y 54, han resultado intoxicados y han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, como ha informado el servicio de Emergencias.

El 112 ha informado de que el suceso se ha producido a las 01:06 horas de la madrugada en Segovia. Se solicitaba asistencia para varias personas en una vivienda de la calle Erillas de Torregutiérrez (Segovia). El alertante avisaba de que dos de esas personas estaban desmayadas.

Se trata de una intoxicación por monóxido de carbono por la mala combustión de una caldera de gasoil, como han añadido las mismas fuentes.

El 1-1-2 daba aviso del incidente a Emergencias Sanitarias – Sacyl, a los Bomberos de Diputación de Valladolid y Bomberos de Segovia, siendo éstos últimos los que acuden al lugar, a Guardia Civil Cos de Segovia y a Policía Local de Cuéllar. Emergencias Sanitarias envía al lugar una Unidad enfermerizada de Emergencias (UeNE), al personal médico de Punto de Atención Continuada (PAC) de Cuéllar, y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

En el lugar, actúan los bomberos y el personal sanitario de la UeNE y el PAC atienden a un varón de 54 años, a una mujer de 30 años y a una mujer de 54 años, afectados por intoxicación por monóxido de carbono. Los pacientes son posteriormente traslados en ambulancia soporte vital básico (SVB) al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.