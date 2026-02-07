La provincia de Segovia se vende como destino de interior no masificado en Múnich, Núremberg y Augsburgo

Imagen de las reuniones de Turespaña donde ha vendido la provincia de Segovia a agencias de viajes y turoperadores alemanes

La provincia de Segovia ha estado presente estos días en Alemania, donde ha mostrado su oferta turística entre las agencias de viajes y turoperadores interesados en ampliar su programación con destinos de turismo de interior en España.

De esta manera, la Diputación de Segovia ha participado en esta iniciativa para reforzar la proyección internacional de la provincia como destino dentro de los circuitos profesionales de comercialización turística.

Turismo en la Provincia de Segovia, dependiente de la institución provincial, ha llevado a cabo labores de coordinación y mediación con la Consejería Española de Turismo en Múnich, para difundir el destino en varios encuentros profesionales que ha organizado la plataforma Expipoint en Alemania.

Los encuentros se han celebrado en las ciudades de Múnich, Augsburgo y Núremberg, donde, a través de Turespaña, Turismo Provincia de Segovia ha aprovechado para difundir información y contenidos relacionados con la oferta de los municipios segovianos.

La acción está en el marco de la línea de trabajo que la Diputación mantiene con las oficinas españolas de turismo en el exterior, dirigida a reforzar el conocimiento de Segovia en mercados internacionales y a facilitar su incorporación a los canales de profesionales de comercialización.

De esta manera, la provincia de Segovia ha estado incluida en las presentaciones de Turespaña como ejemplo de turismo de interior, poniendo en valor su patrimonio, su capacidad para diversificar los viajes hacia destinos no masificados y su oferta de experiencias.

Como parte de la acción de promoción, la institución provincial ha facilitado un incentivo que consiste en una experiencia turística vinculada a 'Eclipse Academy & Gastronomy', un programa llevado a cabo en la provincia segoviana dentro de la preparación del eclipse solar total de 2026.

El premio fue sorteado entre los profesionales que participaron en uno de los encuentros, creando un contacto directo posterior entre la agente ganadora y el destino.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha subrayado que "el trabajo previo de coordinación con Turespaña es esencial para que la provincia de Segovia vaya abriéndose camino en los mercados internacionales” y ha subrayado que “estas acciones permiten que el destino se incorpore de forma progresiva a los circuitos profesionales, con una visión de medio y largo plazo".

Mediante acciones como ésta, la Diputación, a través de Turismo de la Provincia de Segovia, quiere mantener una estrategia dirigida a la internacionalización del destino basada en la colaboración institucional y en la presencia del territorio en entornos profesionales especializados.