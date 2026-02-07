Operación contrarreloj: salvan 400 cerdos en Segovia tras cuatro horas achicando agua en una nave que se inundaba

Imagen de una agente de la Guardia Civil en la nave que se estaba inundando en la provincia de Segovia

Agentes de la Guardia Civil, dueños de las instalaciones y vecinos han logrado salvar la vida de aproximadamente 400 cerdos después de que una explotación ganadera del paraje de Navadrián, en Aldea Real (Segovia), comenzase a inundarse como consecuencia del episodio de avenidas por las borrascas que están azotando a Castilla y León.

Una llamada a los servicios de emergencias el pasado jueves alertó de la rápida inundación de una de las naves de esta explotación, que contaba con aproximadamente 4.000 cabezas de ganado.

Hasta el lugar se aproximó una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Aguilafuente. Cuando llegaron, los agentes comprobaron que el nivel del agua seguía subiendo de forma sostenida, superando la capacidad de desagüe de los medios de achique disponibles en la misma instalación.

Ante el incremento del riesgo para los animales y las instalaciones, junto a la colaboración del alcalde de la localidad, se gestionó la incorporación urgente de dos bombas adicionales procedentes de la localidad de Zarzuela del Pinar.

Mientras tanto, los guardias civiles, responsables de la explotación y vecinos trabajaron conjuntamente en las labores de desagüe y contención, durando la actuación al menos 4 horas de trabajo ininterrumpido hasta que se logró estabilizar la situación.

La rápida respuesta y la eficaz coordinación de todos, permitió la evacuación del agua de la nave afectada y poner a salvo a todo el ganado, evitando así unas importantes pérdidas económicas.