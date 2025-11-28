El Espinar prepara una Navidad de ensueño con mercado, musical y muchas sorpresas más: "Son días mágicos"

El mercado navideño de El Espinar Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de El Espinar.

“Son días mágicos en los que queremos fomentar la cultura, volver a nuestras tradiciones y recuperar la Navidad como periodo del año para disfrutar en familia. La idea es que ese espíritu navideño no se pierda y que cada año haya más actividades organizadas por colectivos del municipio”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Esther Barreno Matute.

La concejala de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de El Espinar desgrana todas las actividades de las que se van a poder disfrutar estos días tan especiales con actividades desde este fin de semana.

En la localidad segoviana se va a respirar un “aire mágico” durante estos días tan especiales. Todo con muchas actividades para que mayores y pequeños disfruten y se lo pasen en grande en el lugar con dos citas marcadas como son el mercado navideño y también el musical ‘Navidad con Encanto’.

Magia del 5 de diciembre al 10 de enero

“Desde el día 5 de diciembre, que procederemos a la inauguración del mercado navideño y hasta el 10 de enero, cuando tendrá lugar el concierto de Antonio Carmona, tendremos mucha diversión en EL ESPINAR”, confiesa Esther Barreno Matute.

Los alumnos de los centros educativos de la localidad segoviana van a adornar los árboles de Navidad para que el pueblo adquiera esa magia tan característica de estas fechas en las que todos nos juntamos con nuestros seres queridos.

“Quiero destacar también la Cabalgata de Papa Noel, que tendrá lugar el 24 de diciembre, los talleres en el planetario, el 27 del mismo mes, también diferentes competiciones deportivas que se desarrollarán estos días y Naviland, que tendrá lugar los días 2 y 3 de enero de 2026 en el polideportivo municipal”, afirma la concejala de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de El Espinar.

Esas son alguna de las citas claves en el lugar. Sin olvidarnos, claro está de la Cabalgata de Reyes en la noche del 5 de enero. El broche final lo pondrá, el 10 del primer mes del año, el concierto de Antonio Carmona en el auditorio municipal.

Todas ellas, actividades mágicas y de ensueño. Nos vamos a centrar en dos que llenarán la localidad segoviana de vecinos y forasteros como es su mercado navideño y también un increíble musical.

Un mercado con 15 puestos

“El mercado navideño es una cita clave para nuestro municipio porque participa un gran número de colectivos y asociaciones. Se desarrollan diferentes talleres, se reparten castañas, se cata jamón y además se cantan villancicos”, añade nuestra entrevistada.

El viernes, 5 de diciembre, a las 17:30 horas, tendrá lugar en la Plaza de la Constitución hacia Corredera, la inauguración del Mercado de Navidad ‘La Navidad es Verde’, antes de que, a las 18:00 horas, los villancicos de los niños de la Parroquia de San Eutropio y del Centro de Mayores, lo envuelvan todo.

A las 19:00 horas, en la Plaza de la Constitución, se proyectará un videomapping y, a continuación, en la Plaza de la Constitución, se procederá al encendido de luces que vendrá acompañado de un buen caldo solidario en beneficio del viaje de fin de curso de los alumnos y alumnas de 4º de la ESO del IES María Zambrano.

“Llevamos amenizando la Navidad con el mercado desde el año 2017. Este año va a contar con un total de 15 puestos, 13 de artesanos en el que habrá bisutería, jabones, embutidos y demás y dos para asociaciones solidarias”, explica la concejala.

El sábado, 6 de diciembre, va a tener lugar, a las 12:00 horas, un espectáculo de ventriloquía familiar con Christian Miró y a las 13:00 un taller a cargo de Cáritas Diocesana. El teatro y los talleres infantiles también tendrán un gran protagonismo ese día.

Cartel del mercado navideño en El Espinar

El domingo, 7 de diciembre, y dentro de la programación del mercado, a las 12:00 horas, en la Plaza de la Corredera, tendrá lugar el espectáculo de circo y humor de Mike Dos Perillas. A las 13:30 horas el vermú musical navideño correrá a cargo de la Charanga El Boquerón y, desde las 18:00 horas, en el Auditorio Menéndez Pidal, se podrá disfrutar del Musical ‘La Bella y la Bestia’ de Candileja Producciones, a un precio de 8 euros.

No acaba ahí la actividad ese día ya que a las 19:30 horas, en la Plaza de la Corredera, tendrá lugar la actuación del grupo ‘Brass Band’ Escuela de Música, antes de que el lunes, 8 de diciembre, se pueda disfrutar de una sabrosa cata de jamón a beneficio de los Quintos 2026.

El horario será el viernes, 5, de 17:00 a 22:00 horas. El sábado y domingo, 6 y 7 de diciembre, de 11:00 a 22:00 horas y el lunes 8 de 11:00 a 15:00. Los quintos de 2026 servirán castañas calientes durante la feria.

Un musical único

“El próximo 6 de diciembre, en la Plaza Mayor del Ayuntamiento. A eso de las 18:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, vamos a representar una pequeña suite de la película ‘Encanto’ de Disney. Se va a poder ver una apuesta del elenco del Árbol de los Deseos’”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Vanesa López.

Ella es la directora artística y coreógrafa del ‘Musical Navidad Con Encanto’, del que se va a poder disfrutar este viernes en la localidad segoviana de El Espinar. Un espectáculo que está diseñado y producido por la Escuela de Laura Sánchez, del municipio, y también por el Club 88 Torreones de Gimnasia Rítmica de Ávila.

Un evento que se estrenó hace ocho años y que hace las delicias de todos los que disfrutan del mismo. Es un espectáculo multidisciplinar con gimnastas, bailarines y actores.

Cartel del musical Navidad con encanto en El Espinar

“La historia que cuenta es que a veces intentamos satisfacer las necesidades de otras personas y por el camino nos olvidamos de nosotros mismos. Se habla de la familia y de la importancia que tiene mirarnos a nosotros mismos. Es un mensaje perfecto para Navidad”, asegura Vanesa.

En este especial musical van a participar un total de 56 personas en un evento que contará con 45 minutos de duración y que buscará “disfrutar de un buen rato y compartir el arte”.

“Va a ser uno de los eventos más especiales de la Navidad en El Espinar. Esperamos que sea un gran éxito. Queremos que nuestro municipio disfrute, en estas fechas tan especiales, de lo que es nuestro”, finaliza Esther Barreno Matute.

Una Navidad muy especial en El Espinar con diversión y mucho sentimiento.