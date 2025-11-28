Desmantelan vías de escalada ilegales en el Parque Natural de Guadarrama en Segovia

Profesionales de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de Segovia y Valladolid han retirado varias vías de escalada instaladas de manera ilegal en el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama, en la provincia de Segovia.

La actuación fue llevada a cabo por los Grupos de Intervenciones en Altura (GRIA), equipos especializados en trabajos complejos en terrenos de difícil acceso, como paredes rocosas, árboles o simas. Los agentes detectaron la presencia de anclajes fijos y rutas de escalada en una zona que requiere una regulación estricta debido a sus valores ecológicos y geomorfológicos.

La instalación de estas vías sin los permisos correspondientes suponía un riesgo para la flora y fauna local, especialmente para especies rupícolas sensibles a la presencia humana y a la alteración de su hábitat.

El operativo consistió en la retirada segura del material instalado, incluyendo chapas y anclajes, gracias al equipamiento y las técnicas especializadas de los GRIA, restaurando así la zona a su estado natural y previniendo futuras infracciones.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León se recuerda la importancia de solicitar las autorizaciones necesarias para la práctica de actividades deportivas en parques naturales y espacios protegidos, con el objetivo de compatibilizar el disfrute de la naturaleza con la preservación del valioso patrimonio natural.

Los agentes continuarán con labores de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de estos enclaves únicos.