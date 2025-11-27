Se buscan 30 empleados para trabajar en una fábrica de Palacios en un pueblo de Segovia: estos son los requisitos

El sector alimentario tiene un gran peso dentro de la provincia de Segovia. Según fuentes oficiales, Segovia concentra el 7,5% de las empresas y de los ocupados del sector en Castilla y León, así como el 8,5% de la cifra de producción.

La actividad de las industrias alimentarias en la provincia genera el 5,7% del valor añadido bruto (VAB) del sector en Castilla y León, que asciende en total a cerca de 3.100 millones de euros.

Y en este contexto surge una nueva oportunidad laboral. Adecco, la división del Grupo Adecco, especializada en flexibilidad y talento, ha publicado una nueva oferta para la empresa alimentaria Palacios y busca a 30 operarios/as de producción del sector alimentario que quieran incorporarse a la fábrica que la compañía tiene ubicada en Mudrián (Segovia).

Para acceder a estas posiciones se valorará contar con experiencia previa en el sector de la alimentación, así como disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, y/o a jornada completa. Además, será necesario tener vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo.

A cambio se ofrece formación inicial y continua y contrato inicial de dos meses con posibilidad real de continuidad.