La Policía de Segovia clausura la bolera que el alcalde inauguró en 2023, y donde una niña de 3 años sufrió un grave accidente

El Ayuntamiento de Segovia ha precintado, por decreto de Alcaldía, la bolera del barrio de Nueva Segovia y ha denunciado también a la empresa que lo gestiona por presuntamente “incumplir un total de ocho disposiciones de la Ley de Espectáculos Públicos de Castilla y León”, como han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León desde el consistorio.

Todo tras una actuación de la Policía Local que se produjo el pasado sábado 22 de noviembre. Fue un día después de que una niña, de solo tres años, cayera desde una altura de dos metros en una zona de escalera. Tras este accidente, la Policía Municipal llevó a cabo una inspección en el lugar y se cursaron varias denuncias.

“El establecimiento carecía de cartel de aforo, de cartel informativo con la tarifa de precios, de otro en el que se debe comunicar la existencia de hojas de reclamaciones, de las que también carecía. E incumplía las medidas y condiciones de seguridad de los extintores. No disponía de un cartel visible con las condiciones de derecho de admisión y tampoco contaba con seguro vigente”, aseguran desde el Ayuntamiento de Segovia.

También “comprobaron el mal estado de la barandilla desde donde cayó la niña” que “carecía de zona de cristal protector” y se “habían colocado unas cintas de plástico, pero no estaba acordonado para evitar el paso”, señalan las mismas fuentes.

La pequeña tuvo que ser trasladada al Hospital General de Segovia. Después fue derivada a la UCI pediátrica del Hospital Clínico de Valladolid cuando se apreció una fractura craneal con sangrado.

Finalmente, la menor sufrió un traumatismo craneoencefálico con fractura frontal y esfenoidal izquierdas, también pequeños hematomas subdurales frontales izquierdos y rotura del radio del brazo izquierdo. La pequeña se está “recuperando de sus lesiones” y “evoluciona favorablemente”, afirman desde el consistorio segoviano.

🎳Queda inaugurada la bolera “Dubai Ball” que gestionan Pepe García y Cristina Alda.

👏🏼Un centro de ocio que devuelve la diversión a Nueva Segovia y la ilusión a muchas familias. pic.twitter.com/xsasiVoe4m — José Mazarías (@JoseMazarias) November 29, 2023

La bolera

La Bolera Dubai Boll fue reabierta en noviembre de 2023 en la calle Baltasar Gracián del barrio de Nueva Segovia. Un acto que contó con la participación del alcalde Mazarías. De hecho, abrió con normalidad durante la tarde del pasado hasta que fue precintada por la Policía Municipal.

“Pusieron un cartel en el que informaban de que, por causas ajenas, se veían obligados a cerrar la bolera”, apuntan desde el Ayuntamiento de Segovia que afirman que, en el momento de su apertura, “contaba con todas las licencias” para poder abrir.

Una bolera que suma casi dos años de actividad en el mismo local donde durante años se ubicó la bolera Bowling Segovia. Reabrió como centro de ocio familiar con diez pistas de bolos americanas tras una reforma de casi un millón de euros.

“Ahora están pendientes de solventar estas carencias y, cuando esto se produzca, se podrá dar el visto bueno para su reapertura o no”, finalizan las fuentes consultadas por este medio.