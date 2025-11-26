Un aguinaldo de 1,66 millones llega a los municipios de Segovia gracias al anticipo extraordinario de la Diputación

Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia con Miguel Ángel Vicente al frente

La Junta de Gobierno de la Diputación ha dado luz verde al pago del anticipo extraordinario correspondiente al mes de noviembre, equivalente al 90% de la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2025.

En total, 1.663.765,12 euros serán distribuidos entre los ayuntamientos de la provincia, según el cálculo realizado por los Servicios Tributarios de la institución.

Con este nuevo adelanto, la Diputación mantiene su compromiso de facilitar la gestión económica de las entidades locales, especialmente de los municipios más pequeños. Este anticipo forma parte del régimen de entregas establecido, que contempla adelantos ordinarios en abril, junio, septiembre y diciembre, así como dos anticipos extraordinarios.

El primero se abonó el pasado mes de octubre, por un importe superior al millón y medio de euros, y el segundo es el ahora aprobado, que roza los 1,7 millones.

En total, la institución provincial ha adelantado ya cerca de 35 millones de euros a los ayuntamientos en concepto de liquidación de tributos municipales en lo que va de año. El objetivo es garantizar que los consistorios cuenten con liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones económicas sin depender del calendario de recaudación.

Oferta Pública de Empleo 2025

En la misma sesión, la Junta de Gobierno aprobó también la convocatoria y las bases del concurso-oposición libre para cubrir cuatro plazas de Oficial Conductor, que se ofertan como personal funcionario de carrera dentro de la Oferta Pública de Empleo 2025.

Las bases del proceso selectivo serán publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se detallarán los requisitos, fases del proceso y plazos de presentación de solicitudes.

Con esta medida, la Diputación avanza en su estrategia de relevo generacional ordenado y fortalecimiento de los servicios públicos.