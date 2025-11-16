Un piloto de globo denuncia que fue agredido por un ganadero en Brieva

El piloto de un globo denunció hoy de forma pública haber sufrido este domingo una presunta agresión por parte de un ganadero en una zona de aterrizaje en el término municipal de Brieva (Segovia), según informan en un comunicado las empresas operadoras de estas aeronaves en Segovia.

Asimismo, precisaron que el hombre acudió esta misma mañana al Hospital General de Segovia para someterse a un examen médico y pedir el parte de lesiones previo a la presentación de una denuncia ante las autoridades competentes.

En ese sentido explicaron que el ganadero agredió, insultó y amenazó “repetidamente” ante “numerosos testigos” al piloto del globo. De hecho, aseguraron que el hombre tuvo que ser reducido por personal de la empresa y alguno de los pasajeros.

Asimismo, la Guardia Civil se tuvo que personar en el lugar, según las empresas operadoras, porque impedía con su vehículo que el globo saliera con sus 16 ocupantes a pesar de que no se encontraban en una finca de su propiedad, ni tenía el ganado allí en ese momento.

Finalmente, representantes de estas empresas aseguraron estar “cansados” de esta situación y añadieron que no van a tolerar “comportamientos semejantes”.