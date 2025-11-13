El tranquilo pueblo segoviano que alberga una finca hípica de lujo que se vende por 3,5 millones de euros

Codorniz es un pequeño municipio situado en el oeste de la provincia de Segovia, dentro de la comarca de Tierras de Santa María la Real de Nieva, muy cerca del límite con Ávila.

Se asienta a una altitud cercana a los 900 metros sobre el nivel del mar y ocupa una extensión de unas 64 hectáreas, en un entorno caracterizado por los amplios campos de cultivo y los paisajes típicos de la meseta castellana.

Con una población actual de alrededor de 300 habitantes, como es habitual, la agricultura y la ganadería siguen siendo las principales actividades económicas, aunque en los últimos años ha crecido el interés por el turismo rural y las segundas residencias, atraídas por su entorno natural y su buena comunicación con Segovia capital, situada a unos 45 minutos en coche.

Pues bien, en el municipio segoviano de Codorniz se encuentra una de las fincas hípicas más completas de Castilla y León. Esta exclusiva propiedad, puesta a la venta en Idealista por 3,5 millones de euros, combina instalaciones ecuestres de primer nivel con un completo complejo hotelero y deportivo.

Una oportunidad única para quienes buscan invertir en el mundo del caballo o en el turismo rural y de eventos.

Así es la finca

Según los datos ofrecidos por Idealista, la finca ocupa 13 hectáreas y está lista para comenzar a explotarse. Dispone de pistas homologadas, amplias zonas de entrenamiento y espacios pensados para competiciones y certámenes de alto nivel.

El cuidado de los animales está garantizado. Cuenta con boxes fijos y portátiles, equipados con bebederos y comederos automáticos, además de establos semiabiertos, duchas interiores y un andador circular mecanizado con capacidad para seis caballos.

El complejo incluye una gran nave principal con pista cubierta interior, perfecta para entrenar en cualquier época del año.

En su interior hay 30 boxes individuales y 15 cuadras con patio exterior privado, junto a oficinas y áreas para jurados y organización de eventos.

La finca también está preparada para el ocio y la celebración. Sus salones amplios permiten acoger bodas, congresos, retiros y encuentros corporativos.

A ello se suman un campo de fútbol de césped artificial y una piscina de 84 metros cuadrados, rodeada de jardines, pensada para el descanso tras la actividad deportiva.

Por su ubicación, sus modernas instalaciones y el entorno natural que la rodea, esta finca hípica de Codorniz se presenta como una inversión excepcional en Segovia, con un enorme potencial en los sectores ecuestre, turístico y deportivo.