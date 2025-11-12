Hallan 89 años después en un pueblo de Segovia una fosa común con los restos de un maestro y un peón republicanos

Trabajos en Vegas de Matute donde se ha encontrado la fosa común donde enterraron a dos republicanos segovianos ARMH

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha encontrado 89 años después la fosa común donde fueron enterrados dos desaparecidos republicanos, el maestro Luis García Hernández y el peón caminero Julio Maroto Ortega, ambos asesinados por pistoleros fascistas en agosto de 1936.

El hallazgo se ha producido en la finca La Fresneda, en el término municipal de Vegas de Matute (Segovia). Dicho paraje está a solo un kilómetro del pueblo si se accede desde la carretera de Villacastín.

Era el segundo intento de la ARMH para localizar los restos de estos dos segovianos republicanos, cuya exhumación ya ha sido solicitada por una de las hijas aún con vida de Luis García Hernández y ahora la asociación intenta localizar a la familia de Julio Maroto Ortega.

García Hernández nació el 12 de agosto de 1895 en Oteros de Herreros (Segovia) y era hijo de Nicomedes y Valentina, con domicilio en Villacastín. Maestro de profesión y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, fue asesinado cuando tenía 42 años, según han recordado desde la ARMH.

Estuvo casado con Paula Izquierdo, con quien tuvo tres hijas: María, María Paz y Valentina. El expediente de depuración como maestro le acusaron de tener ideas socialistas, siendo detenido ilegalmente por las fuerzas fascistas y tristemente asesinado el 12 de agosto de 1936.

Por otro lado, Julio Maroto Ortega nació en 1876 en Guijasalvas. Hijo de Isabel y Tomás, que vivían en Ituero (Segovia), fue asesinado cuando tenía 60 años. Estuvo casado en primeras nupcias con Petra Díaz Lázaro, con quien tuvo seis hijas.

Después se casó con Alejandra Díaz Lázaro, con la que tuvo otras dos hijas. Su profesión era la de peón caminero, una profesión antigua que se basaba en el mantenimiento y vigilancia de carreteras y caminos.

Aunque no se tienen datos de su afiliación política, su cadáver apareció el 15 de agosto de 1936 y enterrado junto al de García Hernández en esta fosa común.

La exhumación tendrá lugar este miércoles y mañana jueves 13 de noviembre en el paraje de La Fresneda. Tanto estas labores como las de identificación genética las lleva a cabo la ARMH con sus propios recursos porque "está en contra de que el Gobierno utilice subvenciones para buscar desaparecidos y no garantice universalmente el derecho de todas las familias".