Premian a la Diputación de Segovia por su iniciativa para la compra de desfibriladores en los pueblos más pequeños

El Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERPC) ha premiado a la Diputación de Segovia con la mejor iniciativa institucional pública gracias a su programa 'Comprar un desfibrilador en la provincia tiene premio para los pueblos más pequeños'.

La iniciativa, que subvenciona la compra de estos dispositivos en municipios de menos de 2.000 habitantes a través de una ayuda de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, ha sido valorada por el CERPC por su implicación con el cuidado de la salud en el territorio y su relación con la cardioprotección.

El diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, ha acudido hasta Valencia para recoger, durante la celebración del octavo congreso nacional del organismo, la distinción que "respalda el trabajo que se sigue desde hace años en la Diputación de Segovia en materia de prevención de riesgos", según han destacado desde la propia institución provincial.

El programa persigue la extensión de desfibriladores mediante la financiación a los pequeños municipios y entidades locales menores de la provincia para la compra de estos dispositivos externos semiautomáticos.

Asimismo, contempla la formación necesaria para el uso de esos desfibriladores que favorecen la respuesta ante episodios cerebrovasculares o cardiovasculares. De este proyecto se han beneficiado ya 75 entidades locales, que han recibido las subvenciones, adecuadamente justificadas.

El CERCP es una asociación científico-sanitaria sin ánimo de lucro que cuenta con 31 sociedades científicas, entidades de ámbito nacional, autonómico y municipal de España e instituciones.

Tiene trayectoria en la enseñanza, promoción y asistencia en el ámbito del soporte vital y de las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y desde que se creó ha impulsado iniciativas dirigidas a mejorar la supervivencia de la parada cardiaca, teniendo en cuenta que, cada año, se estima que en España hay más de 25.000 episodios de muerte súbita.

Sus premios anuales reconocen el trabajo de distintos sectores del tejido social de nuestro país, además de a personas jurídicas y físicas, en favor del soporte vital y del conocimiento de las técnicas de RCP.

La Diputación de Segovia, de la misma forma, también ha sido ya merecedora de otros reconocimientos. Como ejemplo, el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España concedía a la institución provincial, en 2024, la Medalla al Mérito Profesional colectiva con distintivo rojo, "en consideración a los excepcionales méritos que concurren en tan distinguida institución por su excelencia en el trabajo en su ámbito de actuación".