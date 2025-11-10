Dos muertos tras quedar atrapados en un coche en llamas en Encinillas después de colisionar con un camión

Dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas tras quedar atrapadas en un turismo en llamas después de colisionar con un camión en la A-601, a la altura del término municipal de Encinillas (Segovia).

Según han trasladado fuentes oficiales, se ha recibido una llamada a las 15:17 horas por un siniestro en el kilómetro 104 de la citada vía de alta capacidad, alertando que el turismo implicado ha comenzado a arder tras la colisión y en su interior se encontraban cuatro personas, estando una de ellas inconsciente.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos de Segovia, al servicio de Medio Ambiente, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias de Sacyl, que ha movilizado un helicóptero sanitario, una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y al personal médico del punto de atención continuada de Segovia.

Mientras tanto, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha procedido a la activación del Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para atender al conductor del vehículo articulado.

Finalmente, el personal sanitario ha confirmado en el lugar de los hechos el fallecimiento de dos de las personas, de las que aún no constan datos de filiación.

Por otro lado, se ha atendido a los otros dos heridos, siendo evacuado uno de ellos en el helicóptero medicalizado hasta el Hospital Río Hortega de Valladolid y el otro en UVI móvil hasta el Complejo Asistencial de Segovia.