El segoviano que se cuela en Forbes entre los más ricos de España: un imperio familiar con un patrimonio de 1.500M

El segoviano Jesús Núñez en un reconocimiento de la Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid

Cada mes de noviembre, la prestigiosa revista Forbes hace pública la lista de los 100 españoles más ricos. Un ranking que siempre despierta el interés de la población por conocer qué figura de su comunidad se cuela en este listado.

Castilla y León siempre suele aparecer y este año no ha sido menos. El segoviano Jesús Núñez Velázquez y su familia, naturales del municipio de Pecharromán, se han posicionado en el número 29 en esta nueva edición.

No es la primera vez que aparecen. En 2023 se situaban en el puesto número 65 con un patrimonio de 1.200 millones de euros. Si bien, en 2024 subieron puestos en el ranking con una fortuna que llegaba a los 1.600 millones.

En esta ocasión, la fortuna de la familia alcanza los 1.500 millones. Pero, ¿de dónde viene esta riqueza? Él junto con María del Carmen de la Fuente Núñez son propietarios de Gesbolsa, una sociedad que gestiona activos inmobiliarios y financieros.

Si bien, la mayor parte de su patrimonio se lo deben a la venta de la Universidad Alfonso X El Sabio, una institución académica de la que Jesús Núñez Velázquez es fundador y que vendió en el año 2019.

Jesús Núñez siempre ha estado vinculado al sector educativo, lo que le ha valido numerosos reconocimientos. De hecho, con tan solo 19 años fundó su primer colegio de educación preescolar y primaria en Madrid.

El empresario segoviano cuenta con la Medalla de Oro al Mérito al Trabajo y distintos premios en el sector educativo privado. La familia también está ligada a los Logos International School (Núñez Garrido) en Las Rozas y al Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón.

Núñez fundó la primera universidad privada de España en 1994. Su fortuna se canaliza a través de la sicav Fomento de Ahorros e Inversiones, que se encuentra en Creand Asset Management, antigua Gesalcalá. Asimismo, cuenta con fondos en Amundi, Pimco y AXA, además de acciones tecnológicas.

Otro de los nombres que aparece en la lista y que también procede de Castilla y León -concretamente de Busdongo de Arbás (León)- es Amancio Ortega, creador del imperio textil de Inditex.

Una vez más, y como viene siendo habitual, está en la primera posición. Se ubica con un patrimonio de 109.900 millones de euros. En el último año, la valoración en bolsa del grupo de moda ha caído más de un 8%.

Esto ha supuesto una reducción del patrimonio de Amancio con respecto al año pasado que, no obstante, continúa siendo el número uno con una notable diferencia.

De hecho, en la lista de multimillonarios de Forbes Estados Unidos ha reingresado en el top 10 de este 2025, situándose en el puesto número nueve. El empresario controla su patrimonio a través de su sociedad, Pontegadea Inversiones, que cuenta con una cartera inmobiliaria además de las acciones de Inditex.