El Ayuntamiento del Espinar exige al Gobierno bonificaciones en los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61: "Es viable"

El Ayuntamiento del Espinar ha aprobado una moción presentada por el Partido Popular para reclamar al Gobierno de España la bonificación de los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61.

El texto también solicita que estas medidas sean compatibles con las ayudas de la Junta de Castilla y León, que ha destinado 10 millones de euros a los usuarios recurrentes.

El PP segoviano sostiene que se trata de una propuesta "concreta, viable y fundamentada" que busca "defender directamente los intereses de los vecinos del Espinar y de la provincia de Segovia".

Los populares espinariegos lamentan que el PSOE se abstuviera en la votación y acusan a los socialistas de haber intentado "manipular el sentido del Pleno municipal con una nota llena de falsedades y titulares oportunistas".

Durante el debate, el PSOE presentó una enmienda que, según el PP, "no aportaba nada nuevo" y "mezclaba el tema de los peajes con el desvío del tráfico pesado en San Rafael", una cuestión que, afirman, depende del Ministerio de Transportes y no del Ayuntamiento.

El PP considera que esta iniciativa fue "una maniobra política de distracción" y que su rechazo "no supuso anteponer intereses partidistas", sino mantener el foco "en lo verdaderamente importante: la defensa de los vecinos".

Los populares también acusan al PSOE de "difundir falsedades" sobre la historia de las concesiones de las autopistas. Aseguran que "fue Pedro Sánchez quien en abril de 2020 prorrogó la concesión hasta 2029, en plena pandemia", y recuerdan que "el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comprometió en 2011 ante la Unión Europea una extensión que podría llegar hasta 2036".

Según el PP espinariego, "si los peajes siguen hoy en vigor no es culpa del PP ni del alcalde Javier Figueredo, sino de los gobiernos socialistas que llevan años mirando hacia otro lado con Segovia".

El PP defiende que la Junta de Castilla y León "sí ha dado un paso adelante" al presupuestar 10 millones de euros para compensar a los usuarios frecuentes, una medida que enmarca en un contexto de "país sin presupuestos", ya que "Pedro Sánchez sigue gobernando con las cuentas prorrogadas desde 2023".

A juicio de los populares segovianos, esto demuestra que "las instituciones autonómicas gobernadas por el PP actúan con responsabilidad, haciendo lo que el Gobierno central no hace: gestionar, invertir y responder a los problemas reales de la gente".

El comunicado también recuerda que PSOE, IU y Vox se abstuvieron en la votación. "Quien vota en blanco no puede luego presentarse como defensor de los vecinos", subraya el PP, que acusa a la oposición de "revisar el Pleno con un discurso victimista y demagógico".

"El PP no gobierna con consignas: gobierna con hechos, con propuestas concretas y con la mirada puesta en los espinariegos, no en los titulares de partido", sostiene la formación espinariega.

Finalmente, el Partido Popular del Espinar insta al PSOE a "dejar de mentir, de confundir y de utilizar los problemas del municipio como arma política".

Los populares reclaman que "si de verdad les preocupan los peajes y la seguridad de San Rafael, exijan a su Gobierno que actúe". Mientras tanto, aseguran que seguirán defendiendo "una movilidad justa, segura y sin discriminaciones para los vecinos del Espinar".