Revisiones oculares gratuitas en 19 municipios de la provincia de Segovia: "Velamos por el bienestar y la salud"

Dentro de la Estrategia de Innovación 2021-2025 del Área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia, se va a prolongar una acción que ha tenido gran aceptación entre la ciudadanía segoviana.

Se trata de la tercera fase del proyecto asistencial de revisiones oculares gratuitas en el territorio provincial, gracias a la colaboración de la institución provincial con Recoletas.

Una acción que, como defienden desde la Diputación de Segovia, busca alinearse con el vector de la estrategia mencionada dirigida al desarrollo de apoyo y cuidados de larga duración. No solo se limita a los servicios sociales. Alcanza a profesionales que desarrollan su labor en otros ámbitos comunitarios.

Todo para garantizar una comunidad que cuida a los vecinos más vulnerables.

Con todo ello, tanto la institución provincial como el grupo sanitario han decidido mantener esa cooperación, que va a significar la tercera fase del proyecto de revisiones.

La primera llegó en noviembre de 2024 y la segunda discurrió en los meses de junio y julio del año pasado y en ambos casos la respuesta cosechada fue muy positiva, rondando las 1.500 revisiones, lo que ha dado pie a que este lunes haya arrancado la tercera actuación, con una primera parada en Fuente de Santa Cruz.

La semana actual se va a completar con Aldeanueva del Codonal, Moraleja de Coca, Rapariegos y Tolocirio. Del 10 al 13 de noviembre la Unidad Móvil de Prevención, Diagnóstico y Detección de patologías oculares del Instituto Oftalmológico de Recoletas Salud acudirá, respectivamente, a Torreiglesias, Carrascal del Río, Fuentesaúco de Fuentidueña y Lastras de Cuéllar.

Del lunes 17 al viernes 20 las paradas están en Aldea Real, Pinarnegrillo, Sacramenia, Escarabajosa de Cabezas y Olombrada. Y del 24 al 28, en San Pedro de Gaíllos, Escalona del Prado, Aguilafuente, Muñoveros y Fuente el Olmo de Fuentidueña.

Velar por el bienestar

El presidente de la Diputación, que mantiene reservadas las competencias del Área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, ha acudido este martes a Aldeanueva del Codonal para presenciar de primera mano el desarrollo del programa.

Ha estado acompañado por el gerente del hospital Recoletas Salud de Segovia, Ignacio Cabezón, y por el gerente del Instituto Oftalmológico Recoletas Salud, Javier Moralejo.

Allí, De Vicente ha valorado “la implicación que demuestra la institución provincial a la hora de velar por el bienestar y la salud de los vecinos de la provincia, tratando de prevenir posibles problemas, como vía para mejorar la calidad de vida en los lugares donde elija vivir cada uno de los habitantes de nuestro territorio”.

Tanto Cabezón como Moralejo han señalado “la importancia de este proyecto que ofrece un servicio con la máxima garantía asistencial a las personas que viven en el ámbito rural”, reconociendo “el orgullo de contribuir con la sociedad segoviana, poniendo a su alcance exploraciones fotométricas gratuitas dirigidas por profesionales expertos y con la tecnología médica más avanzada”.

Mientras, Recoletas pone a disposición recursos humanos y materiales, sin contraprestación económica alguna por parte de la Diputación, de modo que su unidad móvil recorre los municipios seleccionados del medio rural, con equipos dotados de tecnología avanzada, para la detección y seguimiento de los problemas más comunes. Una vez más, el proyecto cuenta con los técnicos de los Centros Agrupados de Acción Social incardinados en la Diputación, que coordinan las visitas de la unidad móvil. Previamente, el grupo sanitario ha establecido contacto con cada ayuntamiento, para facilitar el cuadrante que permita a los interesados apuntarse.

Igual que en las dos fases anteriores, esta posibilidad incluye pruebas relacionadas con la agudeza visual, la refracción completa, la motilidad ocular, la presión intraocular y la evaluación del sistema acomodativo. En caso de detectar cualquier anomalía, los propios optometristas remiten a los pacientes a un especialista.