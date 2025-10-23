Choque en cadena de siete vehículos en la A-1 por una rueda reventada en Segovia

Cámara de la DGT en la A-1, en el kilómetro 123

Una colisión múltiple ha afectado esta tarde a siete vehículos en la autovía A-1, a la altura del kilómetro 121, en sentido Madrid, dentro del término municipal de Grajera (Segovia).

El accidente se produjo por una rueda reventada que quedó en la calzada y provocó el impacto en cadena entre los siete coches.

El centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso a las 20:35 horas. Pese al número de vehículos implicados, no se han registrado heridos hasta el momento, según fuentes de 112.

Los coches han quedado apartados en el arcén, por lo que la circulación en la autovía no se ha visto interrumpida. La Guardia Civil de Tráfico de Segovia se encuentra en el lugar para regular el tráfico.