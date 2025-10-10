Sergio Iglesias será el sustituto del dimitido José Luis Vázquez en las Cortes: "Trabajaré por los segovianos"

Sergio Iglesias será el sustituto del dimitido José Luis Vázquez en la Cortes de Castilla y León. Fue el cuarto en la lista electoral del PSOE por Segovia en las elecciones autonómicas de 2022 y ahora ocupa su puesto.

Así lo ha comunicado el propio político segoviano en sus redes sociales. “He recibido la llamada del secretario general del grupo parlamentario en las Cortes. Y como integrante de la candidatura en 2022, he aceptado que se inicien los trámites para ser nombrado procurador. Trabajaré por los segovianos. Ese es y será mi compromiso”, ha expresado.

No tendrá que ejercer su cargo por mucho tiempo porque la legislatura está en su recta final antes de acudir a las urnas el próximo mes de marzo.

Iglesias fue procurador en la anterior legislatura y formó parte de la Mesa de Edad de la constitución. Además en el reajuste del organigrama provincial del PSOE de Segovia fue elegido, la pasada primavera, como secretario de organización del partido en la provincia.

Es maestro de Educación Infantil, Máster en Investigación en Ciencias Sociales y de la Educación y profesor de la Universidad de Valladolid.

En su currículum aparece alguna polémica como la vivida en Martín Muñoz de las Posadas, donde José Antonio Mateo y David Gutiérrez pidieron su dimisión por no asistir a los plenos de la localidad.

Hay que recordar que el procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, renunció este jueves a su acta tras iniciarse un expediente para apartarlo del partido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se declarase competente para investigarlo por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

Vázquez es el tercer imputado y que tiene que dejar su acta de procurador en esta legislatura en el Grupo Socialista, y es que durante el año 2024 ya lo fueron el ex secretario general del Grupo, Ángel Hernández, por violencia de género, y el procurador salmantino Juan Luis Cepa, por agresión sexual a un menor.

Los tres eran de la máxima confianza del ex secretario general del PSOECyL Luis Tudanca, ahora senador autonómico.