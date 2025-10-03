A la venta un fabuloso palacete medieval en Segovia con vistas a La Mujer Muerta: 184 m², bodega y rodeado de jardines

Castilla y León guarda increíbles joyas ocultas en cada una de sus provincias. Y algunas de ellas están a la venta para que cualquier ciudadano que así lo desee pueda comprarla y formar allí una vida.

En Segovia, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha salido a la luz un auténtico tesoro. Se trata de un impresionante palacete del siglo XIV, ubicado en pleno centro junto a la Plaza Mayor.

Idealista ha anunciado esta absoluta joya que, además, cuenta con unas impresionantes vistas a la montaña conocida como La Mujer Muerta.

El inmueble cuenta con 184 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños y una plaza de garaje. Su precio es de 1,4 millones de euros y cada rincón es un auténtico viaje al pasado.

La vivienda fusiona la historia y la grandeza del siglo XIV con lo más actual. Está rodeada de impresionantes jardines y árboles centenarios. Los viandantes se quedan asombrados por su fachada de piedra tradicional y un singular patio porticado que ya anticipa el lujo que incluye el interior.

Una de las terrazas del palacete Idealista

Un espacio en el que no falta ningún detalle. Columnas originales, artesonado de madera y relieves decorativos sumergen al visitante en una atmósfera de otra época. Pero aquí no acaban los tesoros ocultos porque hay una especial escalera central y una bodega subterránea irresistible para los amantes del vino.

En la primera planta, hay un impresionante salón con luz natural presidido por una estilosa chimenea que abre paso a una terraza privada con vistas incomparables a la sierra.

Los techos son altos, con molduras, y los suelos de roble envejecido y grandes ventanales reflejan el espacio donde la elegancia y comodidad convergen.

Por otro lado, cuenta con una suite principal que incluye baño privado. El comedor conecta con una cocina sofisticada. El oasis privado continúa al aire libre con la extensa zona ajardinada, la terraza de piedra equipada para cenas y una piscina exclusiva rodeada de muros y setos.

Además, hay un acceso a zonas cubiertas y terrazas superiores. Un lugar ideal para contemplar el atardecer sobre la montaña y disfrutar de un precioso palacete.

La piscina del palacete Idealista

La propiedad está ubicada en una zona peatonal segura del centro de Segovia, a escasos minutos del Acueducto y el especial Alcázar, con una perfecta vida cultural y gastronómica.

La Mujer Muerta

La montaña conocida como La Mujer Muerta es una de las más famosas de Segovia. Son muchos los que cada año acuden para hacer visitas y también los que se quedan asombrados al verla mientras circulan por la autovía.

Sorprende por su parecido al perfil de una mujer recostada que se forma gracias a la alineación de cumbres como La Pinareja, el Pico del Oso y el Pasapán en la Sierra de Guadarrama.

Hay numerosas leyendas sobre esta sierra. La más popular es la de que una joven princesa murió de pena tras perder a su amado en la guerra. Fruto de ese dolor, el destino o los dioses decidieron inmortalizar su silueta en la roca.

Transmitidas de generación en generación, estas leyendas han convertido a La Mujer Muerta en un emblema local, cargado de misterio, romanticismo y belleza natural.