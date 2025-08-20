Se buscan vecinos en este pequeño pueblo a una hora de Madrid: “Un lugar idílico para vivir y emprender”

Si buscas un lugar idílico para vivir, un pueblo tranquilo, a media hora de Segovia y a poco más de una de Madrid, con vecinos acogedores y con posibilidades para emprender, ese lugar es Prádena. "Para los pocos habitantes que tenemos, Prádena es un municipio con un montón de servicios", asegura su alcalde, Ismael Masedo.

Este municipio segoviano, al nordeste de la provincia, y enclavado en la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, es uno de los elegidos por la plataforma Holapueblo dentro de su proyecto para impulsar la repoblación de las áreas rurales. La fórmula es sencilla: poner en contacto a personas que quieren emprender en estas zonas con pueblos en busca de nuevos vecinos.

Prádena es un municipio de 530 habitantes y su principal motor económico es la agricultura y la ganadería ovina. Hay empresas de construcción, alimentación y turismo, en auge ya que cada fin de semana recibe a muchas familias que buscan este lugar para desconectar.

La Cueva de los Enebralejos es la principal atracción turística de la zona, declarada Bien de Interés Cultural. Y en diciembre se celebra el Mercado del Acebo, aprovechando el encanto del Acebal de Prádena, un encuentro que reúne a profesionales de la alimentación, música y actividades culturales.

¿Qué ofrece Prádena? El municipio cuenta con líneas de autobús diarias a Segovia, farmacia, consultorio médico, fibra óptica. Tiene jardín de infancia, escuela de infantil primaria y secundaria. También pistas de pádel, frontón, campo de fútbol y piscina de verano. En cuanto a actividades de ocio, hay grupo de teatro, de danzas tradicionales y clases de baile, yoga y aulas sociales para mayores, entre otras.

Prádena dispone de supermercado, ferretería, carnicería, pescadería, frutería y despachos de pan. Servicios de atención a personas de la tercera edad, residencia para mayores, podólogo y dentista, sucursales bancarias y gasolinera.

Servicios para todas las necesidades, pero también oportunidades para invertir y emprender, ya que se ofertan naves industriales y terrenos en venta y alquiler.

Igualmente, son muchas las oportunidades que ofrece el municipio. El turismo actualmente es una de las áreas con mayor potencial de crecimiento, así como la gestión de establecimientos hosteleros. Se demanda personal de cuidados a mayores para la residencia y los CEAS, no hay fisioterapia ni lavandería.

Además se necesita relevo generacional en la carpintería y la herrería, oficios tradicionales del municipio, y entre las oportunidades de emprendimiento detectadas en el municipio sería poner en marcha una actividad que transforme residuos vegetales en compostaje.

Estas son algunas de las propuestas de la plataforma Holapueblo para animarte a desarrollar tu idea de emprendimiento y tu proyecto de vida en el medio rural.