Fallece un hombre en un accidente múltiple en la A-601 a la altura de San Cristóbal de Cuéllar

Un hombre ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido anoche en la A-601, a la altura del kilómetro 46, en sentido Valladolid, dentro del término municipal segoviano de San Cristóbal de Cuéllar.

El aviso se recibió en la sala del 1-1-2 a las 23:25 horas, informando inicialmente de la colisión entre tres vehículos, aunque posteriormente se confirmó la implicación de cinco, entre ellos un camión.

Los turismos y el camión quedaron repartidos entre los puntos kilométricos 46,900 y 48,300, por lo que no se descarta que se trate de dos siniestros distintos, según la información del 112 a este medio.

Las primeras informaciones apuntan a que el accidente podría haberse originado por la irrupción de un animal en la calzada.

Sin embargo, también se investiga la posibilidad de que el camión transportara ganado o basura en el momento del siniestro.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirmó el fallecimiento de un hombre.

Además, dos heridos fueron trasladados al Punto de Atención Continuada de Cuéllar, mientras que una mujer se desplazó por sus propios medios al mismo centro para recibir asistencia médica.

La Guardia Civil de Tráfico investiga las causas del suceso.