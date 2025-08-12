Un joven hiere a varios policías tras agredir a una persona que tuvo que pasar por quirófano en Segovia: ha ingresado en prisión

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

La Policía Nacional de Segovia ha detenido a un joven de 24 años acusado de presuntos delitos de tentativa de homicidio, atentado a agente de autoridad y dos de lesiones.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 6 de agosto, cuando los agentes localizaron a un hombre ensangrentado en la Calle Antonio Coronel, en la esquina con Jerónimo de Aliaga.

Al ser identificado, este inició la huida hasta la plaza de San Lorenzo, donde se abalanzó sobre los policías comenzando a agredirles, debiendo utilizar los agentes la fuerza mínima imprescindible para su detención.

Si bien, dos agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la comisaría resultaron con lesiones de diversa índole.

Pasados unos minutos, una dotación de la Policía Local se personó en el lugar comunicando que el detenido había agredido de gravedad a una persona en su domicilio, que tuvo que ser trasladada hasta el Hospital General y posteriormente fue derivada al Hospital Río Hortega de Valladolid para ser intervenida quirúrgicamente.

Por su parte, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 en funciones de guardia, que ordenó su ingreso en el Centro Penitenciario de Segovia.