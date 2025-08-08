La Diputación de Segovia invierte más de 350.000 euros en mejoras de siete pueblos para frenar la despoblación

La Diputación de Segovia ha destinado más de 350.000 euros en inversiones durante 2025 para mejorar infraestructuras en siete pequeños municipios del Nordeste provincial.

El presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, visitó ayer estas localidades, la mayoría con menos de un centenar de habitantes, para supervisar los avances y conocer de primera mano las necesidades de sus alcaldes.

Las obras se centran en la renovación del alumbrado público, pavimentación de calles, mejora de redes de abastecimiento y reparación de caminos.

Miguel Ángel de Vicente visitando Alconada de Maderuelo

Estas actuaciones forman parte de un plan para frenar la pérdida de población y promover el empleo en estas zonas con retos demográficos importantes.

Los alcaldes de Sequera de Fresno, Bercimuel, Riaguas de San Bartolomé, Corral de Ayllón, Languilla, Maderuelo y Alconada de Maderuelo expusieron las obras e inversiones realizadas para frenar la pérdida demográfica y generar empleo.

Estas localidades cuentan con menos de 100 habitantes y reciben apoyo económico provincial y, en algunos casos, de la Junta de Castilla y León.

Entre las inversiones destacan mejoras en alumbrado público, renovación de redes de abastecimiento, pavimentación y reparación de caminos. Las cuantías destinadas en 2025 oscilan entre 35.000 y 93.000 euros según el municipio.

En Sequera de Fresno, el alcalde José María Moreno mostró a De Vicente calles pavimentadas con más de 20.000 euros del Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia (PESE).

Además, se destinaron más de 7.000 euros del Fondo de Cohesión Territorial para el alumbrado público y 32.000 euros del PAIM para continuar con el plan de pavimentación. La intervención incluyó la eliminación de aceras para mejorar la accesibilidad de los 47 habitantes censados.

Iván López, alcalde de Bercimuel, destacó las mejoras en eficiencia energética financiadas por PESE y las inversiones superiores a 32.000 euros del Fondo de Cohesión y PAIM para renovar la red de abastecimiento. López subrayó la importancia de obras "invisibles" para el día a día y mostró interés en mejorar la oferta de vivienda para atraer nuevos vecinos.

En Riaguas de San Bartolomé, su alcalde Luis Fernando Pérez ha invertido más de 40.000 euros procedentes de PESE, Fondo de Cohesión y PAIM para rehabilitar una vivienda y un edificio municipal.

Miguel Ángel de Vicente visitando Maderuelo

En Corral de Ayllón, José Miguel Arribas, con más de 25 años en el cargo, destinó casi 9.000 euros a pavimentación y acerado, y más de 31.000 euros a la segunda fase de la cubierta del frontón, un espacio destinado al ocio familiar y deporte.

La visita continuó por la tarde en Languilla. Su alcalde, Óscar Ramírez, con cerca de 20 años en el cargo, suma en 2025 ayudas por 67.756 euros. Estas se han destinado a mejoras en alumbrado, reparación de caminos, rehabilitación de fachadas y a actividades culturales y gastronómicas que fomentan la vida comunitaria entre sus más de 80 habitantes.

En Maderuelo, el alcalde Alberto Hernando explicó la gestión de más de 93.000 euros en inversiones provinciales durante este año.

Finalmente, la alcaldesa de Alconada de Maderuelo, Pilar Berzal, agradeció las ayudas recibidas para este pequeño municipio de 26 habitantes, que en 2025 ha invertido más de 36.000 euros en proyectos relacionados con sostenibilidad, artes escénicas, ocio e infraestructuras.