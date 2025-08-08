Desestiman la demanda de un segoviano contra Eurodisney tras no poder disfrutar de varias atracciones durante su viaje

El Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Segovia ha desestimado la demanda de un vecino de Segovia contra Euro Disney y ha absuelto a la entidad demandada "de todas las pretensiones formuladas en su contra".

En la denuncia, de procedimiento europeo de escasa cuantía y formulada el 4 de junio de 2024, dicho vecino solicitaba el reembolso íntegro del importe pagado durante su estancia en el parque Disneyland París, alegando que, en su visita, no pudo disfrutar de diversas atracciones ni de actividades habituales como la firma de autógrafos por parte de los personajes.

Un hecho que, a su juicio, constituye un incumplimiento contractual.

Sin embargo, la justicia no le ha dado la razón y se ha posicionado del lado de la empresa, la cual presentó un escrito de oposición en el que manifestó la falta de legitimación pasiva por no ser la entidad contratante, señalando que el contrato atañe a la sociedad Euro Disney Vacances SAS.

Asimismo, informó de la ausencia de incumplimiento contractual sustancial, dado que, según explicó la compañía, las interrupciones en el funcionamiento de ciertas atracciones se debieron a una movilización social puntual y se limitaron a un solo día de los tres que componían la estancia del demandante.

Del mismo modo, Euro Disney alegó que desde la compañía se hizo al cliente una oferta de compensación adecuada, consistente en invitaciones para una futura visita y el reembolso parcial de los pases Disney Premier Access por importe de 240, pero que, sin embargo, esta fue rechazada por el demandante.

Finalmente, informó de que en los términos y condiciones se recoge una advertencia previa que establece que determinadas atracciones pueden estar cerradas temporalmente por mantenimiento o razones operativas, sin que ello suponga un incumplimiento contractual.

Ahora, el demandante debe asumir las costas del procedimiento, aunque este puede presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincia de Segovia en un plazo máximo de 20 días.