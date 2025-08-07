Las Noches Mágicas de La Granja brillan con fuerza y ahora llegan Malikian, Café Quijano y Goyo Jiménez

El Patio Central de la Real Fábrica de Cristales de La Granja Cedida

El Patio Central de la Real Fábrica de Cristales de La Granja vuelve a convertirse, un año más, en el escenario excepcional del Festival Internacional de Música y Danza “Noches Mágicas de La Granja”, que reúne a grandes figuras del panorama musical y artístico tanto nacional como internacional.

Tras un arranque espectacular con artistas de la talla de Natalia Lafourcade, el Ballet de Kiev con su impecable interpretación de El Lago de los Cisnes, y el toque de humor de Álex Clavero y Quique Matilla, el festival continúa esta semana con una propuesta musical para todos los gustos.

Este jueves 7 de agosto, será el turno del aclamado violinista Ara Malikian, conocido por su virtuosismo y energía sobre el escenario.

Le seguirá el 8 de agosto un homenaje sinfónico al séptimo arte con Morricone y 100 años de cine, a cargo de la Royal Film Concert Orchestra, que hará un recorrido musical por las bandas sonoras más emblemáticas de la historia, desde Casablanca hasta películas contemporáneas.

El 9 de agosto, Café Quijano subirá al escenario con Miami 1990, un viaje nostálgico por los inicios de su carrera que promete emociones a flor de piel.

El 13 de agosto, el humor inteligente regresará con Goyo Jiménez y su nuevo espectáculo Mistery Class, una mirada irónica y reflexiva del mundo desde su perspectiva más personal.

La música volverá a ser protagonista el 14 de agosto con la actuación de Siempre Así, que convertirá el recinto en una fiesta de sabor andaluz con temas como A mi manera, Siempre Así y Para volver a volver.

El 15 de agosto, dos iconos del pop español, Javier Ojeda (Danza Invisible) y Los Secretos, se unirán en una noche mágica para revivir grandes himnos de los 80 y 90 como Sabor de amor o Déjame, en un concierto que promete ser inolvidable.

Como broche de oro, el festival cerrará el 16 de agosto con la innovadora propuesta de DJ Symphonic, una potente fusión de música electrónica y orquesta sinfónica que reinterpretará grandes éxitos de Coldplay, Daft Punk, Pont Aeri y más.

Todas las actuaciones comienzan a las 21:00 horas en el Patio Central de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Las entradas están disponibles en la Oficina de Turismo del Real Sitio de San Ildefonso y en la web oficial: www.nochesmagicasdelagranja.es