Participación récord en la primera jornada de la Liga Inter Clubes de Saltos de Castilla y León

El sábado 18 de noviembre, se ha disputado en la pista cubierta del Centro Ecuestre de Castilla y León, en Segovia, la primera de las siete jornadas que conforman el calendario de la Liga Inter Clubes de salto de Castilla y León, competición por equipos que este año alcanza su trigésima edición con la colaboración de Caja Rural. Han participado en la misma ciento ochenta y siete jinetes y amazonas, encuadrados en cuarenta y cuatro equipos representantes de siete clubes de Castilla y León.

Ganadores por equipos

En la Categoría I se impuso el equipo de Soto Ocio – Riaza, formado por Jimena Acha Falcones con “Apolo”; Mónica del Palacio Estace y “Urbana de Riaza”; Inés Fernández da Silva con “Titeuf de Piquegru”; e Ignacio Acha Falcones y Aplo. La segunda y tercera plaza serían para los equipos de Miraflores A y PonySchool “Monos”.

En la Categoría II ganaron los vallisoletanos del C. D. La Hijosa-ZP, con Vera González Baro y “Capea”; Lucía Tamaroff Arce con “Lucero”; Irene Vallejo Sardón sobre “Inspirado” y Miriam Aparicio Valencia montando a “Luck of the Game”. Los equipos de Soto Ocio A y Deportiva A se clasificaron a continuación.

En la Categoría III, ganaba el equipo burgalés de Miraflores “E”, con Irene Herrán Carpintero con “Guille”; Isabel Sanz Ayuso y “Vangelis DC”; Nicolás Ahedo Benito montando a “Dahel 129” y Sara Alfaro del Hoyo con “Erade de Saint Gery”.

En la Categoría IV, esta primera jornada era para el equipo “B” del vallisoletano CD. Soto Ocio, con Irene Martín Martín y “Spirit”; Laura De los Santos sobre “El Pedregal”; Virginia Gómez Álvarez y “Miranda FS”, y Leonor Gutiérrez Cañas de la Iglesia, con “Juanito”.

Y en la Categoría V, ocuparon la primera plaza los vallisoletanos de Ponyschool “Mosquitos”, con Héctor López Iglesias, con “Atholones ¬Ladies Grey”; María Gómez Alaguero y “Melandro”; Erika Cano Barrera con “Melandro”; y Sofía de Obeso Alonso montando a “India”.

Ganadores individuales

En cuanto a la clasificación individual, los ganadores serían la amazona leonesa del equipo Soto Ocio Riaza, Inés Fernández da Silva con “Titeuf de Piquegru” en la Categoría I; Lucía Tamaroff Arce y “Lucero”, de La Hijosa ZP, en la Categoría II; Isabel Sanz Ayuso y “Vangelis DC”, de Miraflores, en la Categoría III; la amazona de Miraflores, Jimena Palencia Fernández y “Ferrari 2 Mares” en la Categoría IV; y ´´Angela Sanz Hernández y “Brisi”, de Soto Ocio, en la Categoría V.

La segunda jornada de la Liga Inter Clubes de Castilla y León 2023/24, se disputará el 24 de febrero de 2024, en la pista del Centro Ponyschool, en Villanueva de Duero (Valladolid).

Ciento ochenta y siete amazonas y jinetes

En esta primera jornada participaron ciento ochenta y siete amazonas y jinetes, formando parte de cuarenta y cuatro equipos representando a los clubes C.H Naturávila (Ávila); C.H La Deportiva (Burgos); C.H Miraflores (Miraflores de Cortes/Burgos); Soto Riaza (Valladolid/Segovia); C.H Soto Ocio (Valladolid); La Cañada PonySchool (Villanueva de Duero/ Valladolid); y La Hijosa-ZP (Valladolid).

En cada jornada se disputan cinco categorías en función de la altura de los recorridos: I (1 m); II (0,90 m); III (0,80 m); IV (0.65 m); y V (0,50 m).

Calendario de la Liga Inter Clubes de Salto de Castilla y León 2023/24

Las siete jornadas de la XXX Liga Inter Clubes de Castilla y León Caja Rural, se desarrollarán en las siguientes sedes y fechas:

1ª) Centro Ecuestre de Castilla y León-Segovia (18 nov 2023)

2ª) C.H. Cañada Real Ponyschool- Valladolid (24 feb 2024)

3º) C. D. Equus Duri-Zamora (6 abril 2024)

4ª) C. D. Naturavila-Ávila (27 abril 2024)

5ª) C.D La Deportiva –Burgos (11 mayo 2024)

6ª) C.E Miraflores de Cortes-Burgos (12 mayo 2024)

7ª) C. D. Soto Ocio-Valladolid (8 junio 2024)

Treinta años de historia de la Liga Inter Clubes de Salto de Castilla y León

La Federación Hípica de Castilla y León, organizadora de la Liga Inter Clubes de Saltos, tiene desde su creación, una iniciativa pionera en España, el objetivo de promocionar y dinamizar la actividad de los clubes a través de esta competición por equipos, pionera en España, una fórmula que ha servido de ejemplo a otras federaciones territoriales.

Recordemos que esta competición sirve también como Fase Previa de la II Copa de España de Escuelas de Equitación, puesta en marcha por la Real Federación Hípica Española. La Copa se desarrolla en dos fases: Previa (de carácter autonómico) y Final (nacional), participando en esta última los equipos ganadores de cada una de las cuatro categorías en sus respectiva Ligas Autonómicas.

