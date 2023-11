La Junta de CyL lamenta el "poco compromiso" del Gobierno tras cancelar a última hora la conferencia de inmigración

La Junta de Castilla y León ha lamentado en un comunicado el nuevo retraso en la conferencia sectorial de la inmigración, tras la cancelación por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la reunión que se iba a celebrar este lunes, 20 de noviembre, a las 9.30 horas.

La razón que se apunta en el correo electrónico enviado es que, "ante la falta previsible de quórum para celebrar la Conferencia Sectorial, a la luz de la lista de confirmados, se informa de que la reunión queda cancelada", según ha desvelado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León quien, señala, sin embargo, que “la confirmación de asistencia a esta conferencia no es obligatoria”. “Por lo que el número de confirmados no es un hecho determinante para su cancelación y, además, existe la posibilidad de delegación del voto en otra de las comunidades asistentes”, señala y, “por otra parte, lo que no se confirma en ningún momento es la asistencia del ministro a la reunión”.

Por ello, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León se insta al Ministerio a que vuelva a convocar la citada conferencia, en tiempo y forma, lo antes posible, “ante la importancia de los temas a tratar y teniendo en cuenta que su convocatoria fue solicitada por varias comunidades hace ya un mes”.

El gobierno regional recuerda que desde 2018 no se ha convocado a las comunidades a la Conferencia Sectorial de Inmigración, “tiempo en el que se han producido, al menos, dos importantes crisis humanitarias y migratorias muy graves lo que, sumado a esta nueva cancelación, demuestra el poco compromiso del Ministerio y del Gobierno de España con el problema de la inmigración”.

395 inmigrantes repartidos en seis provincias de Castilla y León

La petición de reunión urgente de la conferencia se produjo tras la llegada, sin previo aviso, de 250 inmigrantes procedentes de diversos países de África al balneario de Medina del Campo, trasladados por el Ministerio, a los que después se sumaron 25 en Valladolid, 25 en Ávila, 25 en Burgos, 25 en Segovia, 23 en Salamanca y 22 en León. "Todos ellos en las capitales de estas ciudades donde Accem, a través de los alojamientos, está cuidándoles y atendiéndoles", explicó por aquel entonces Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León. En total, fueron 395 personas las trasladadas desde Canarias a la CCAA. Aquella llegada por sorpresa fue catalogada por el gobierno regional como “deslealtad institucional”.

