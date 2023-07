Las redes arden por el cochinillo a la segoviana de un restaurante de EEUU: "Eso es cochifrito, no se parece en nada"

Lo de pedir comida española en el extranjero se está convirtiendo en una realidad cada vez más habitual. Los españoles salen del país y quieren saber qué sabor tienen los manjares de su tierra en otras partes del mundo. No es tarea fácil estar a la altura. El listón está muy alto y los españoles no se conforman con cualquier plato o sabor.

En este caso, las redes se han incendiado después de que una joven llamada Sandra, que vive en Miami, decidiera publicar un vídeo probando los platos de comida española en un restaurante de Estados Unidos. La degustación comenzaba con el típico pan y aceite, pero continuaba con un alimento que no podía faltar: las croquetas- redondas y alargadas de cabrales y jamón-.

En esta comida española no podían faltar por el medio los clásicos como Amaral o Camela y su tan típico 'Cuando zarpa el amor' que a todo el mundo pone en pie. Tras este inciso musical, la joven se aventuraba con un plato muy castellano y leonés, uno de los favoritos de la Comunidad: el cochinillo a la segoviana.

Empezaba con un: "Mirad el crujiente de la piel, me estoy poniendo nerviosa", para seguir con un: "La patata sabe igual de buena que cuando la hago en mi casa". Añadía que llevaba algún ingrediente especial como cebolla caramelizada y pera o manzana, no lo tenía del todo claro.

Tras degustarlo unos segundos, Sandra aseguraba que estaba "muy bueno", pero preguntaba a los segovianos que cómo lo veían. "Yo creo que ni en España lo he probado nunca, pero siempre he tenido ganas", afirma.

No han tardado en contestarle al vídeo, algunos con un tono crítico y, otros, no tanto. "Soy segoviano, no se parece nada, pero tiene buena pinta" o "Eso ni se parece al cochinillo de Segovia ni de ningún lado de España".

Otros criticaban que parecía más "cochifrito" que cochinillo asado, aun así lo arreglaban con un: "Tiene buena pinta"; otros le aseguraban que eso "no es cochinillo a la segoviana", acompañado de un corazón roto y también hay algún comentario donde aclaran que es otro tipo de alimento: "Más que cochinillo es pata de jamón asada y desmenuzada. Lo hacían en un restaurante que trabajé".

Como vemos, opiniones muchas y muy variadas. Aunque podríamos decir que todos coinciden en que nada tiene que ver con el producto típico de Castilla y León. Pero, como se suele decir, como en casa en ningún sitio. Y no cabe dudas de que para degustar el de verdad, lo mejor es visitar la provincia y saborear este plato tradicional.

La influencer finalizaba con un arroz caldoso de bogavante, pero sin postre. Aunque sí con un alto y claro: "Viva España".

Sigue los temas que te interesan