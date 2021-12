El Teatro Juan Bravo despide 2021 entre swings navideños y solos de batería y piano en Segovia

El Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia acogió este lunes el concierto de Ignasi Terraza y Randy Greer, que, con permiso de los dos espectáculos infantiles que ofrecerá el Auditorio en las tardes de hoy y mañana, ayudó a despedir el 2021 entre swings navideños.

Con el teatro lleno en su aforo disponible y un público de todas las edades, los dos músicos ofrecieron un repertorio en inglés repleto de clásicos del jazz y del blues y temas propios vinculados con esta época del año.

Randy Greer e Ignasi Terraza durante su actuación en el Teatro Juan Bravo

Por el escenario, al que también subieron Horacio Fumero al contrabajo y Esteve Pi a la batería, desfilaron temas como 'The Christmas song', que popularizó Nat King Cole, 'White Christmas', 'Let's make everyday a Christmas day', 'Have yourself a merry little Christmas', 'Santa Claus is coming to town', 'Be-bop Santa Claus' o 'Let it snow'; ésta última en una versión 'jamaicana' que consiguió el aplauso del público.

Y es que, si algo conquistó a los espectadores en la tarde de ayer, fue la destreza de Esteve Pi con las baquetas. Sus solos a la batería, al igual que los de Ignasi Terraza al piano, quien en un par de ocasiones deleitó al público con un popurrí de melodías de villancicos españoles, fueron los grandes triunfadores de una noche que acabó impregnando de espíritu navideño todo el entorno de la Plaza Mayor.

