Santa Marta de Tormes pide a la Junta ampliar el bus búho para ofrecer servicio nocturno todo el fin de semana

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha solicitado a la Junta de Castilla y León la ampliación del servicio de autobús nocturno, conocido como búho, con el fin de “mejorar las conexiones con Salamanca durante los fines de semana” y “atender una demanda trasladada por los vecinos del municipio”.

La propuesta permitiría que Santa Marta y Carbajosa de la Sagrada contaran con autobús nocturno las tres noches del fin de semana, desde el jueves hasta el domingo, aprovechando los recorridos que ya realizan los vehículos y sin necesidad de aumentar el gasto actual.

Una demanda de los vecinos de Santa Marta

Actualmente, Santa Marta de Tormes dispone de servicio Búho las noches de los jueves a viernes y de los sábados a domingos, mientras que Carbajosa de la Sagrada cuenta con esta conexión las noches de los viernes a sábados y de los sábados a domingos.

Esta distribución provoca que los vecinos de Santa Marta no dispongan de autobús nocturno los viernes, mientras que los usuarios de Carbajosa carecen de este servicio los jueves.

Una solución sin aumentar el gasto

La alternativa planteada por Santa Marta pasa por aprovechar los trayectos de regreso de los autobuses nocturnos hacia Salamanca.

En la actualidad, los servicios Búho realizan el viaje de ida desde Salamanca con pasajeros, pero regresan a la capital sin usuarios.

La propuesta municipal consiste en modificar estos recorridos de vuelta para que los autobuses pasen por ambos municipios, permitiendo así ampliar la cobertura sin incorporar nuevos servicios.

De esta manera, los jueves por la noche, cuando el autobús llegue a Santa Marta, continuaría hasta Carbajosa antes de regresar a Salamanca. Los viernes, cuando el Búho llegue a Carbajosa, efectuaría el trayecto de regreso pasando por Santa Marta.

Con esta reorganización, ambos municipios podrían disponer de transporte nocturno durante las mismas tres noches, aprovechando los desplazamientos existentes.

El Ayuntamiento sostiene que esta modificación no supondría un incremento del gasto, puesto que los recorridos finales de los servicios actuales coinciden en buena medida.