Rectores de cuatro continentes, ONU y multinacionales se citan en la USAL para trazar la brújula ética de la tecnología

Salamanca volverá a convertirse en el centro neurálgico del pensamiento y la gobernanza global. Del 4 al 6 de noviembre de 2026, la Universidad de Salamanca acogerá la primera edición del Foro de Salamanca 'Salamanca Forum 2026', una cumbre internacional que congregará a máximos representantes del ámbito académico, empresarial, institucional y diplomático de Europa, Iberoamérica, Oriente Próximo y Asia.

El encuentro, financiado por la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, se enmarca en la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Tal y como ha desgranado en rueda de prensa el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto, la cita nace para tomar el testigo de aquellos pensadores del siglo XVI que sentaron las bases del derecho internacional y ofrecer una "brújula ética" ante los desafíos tecnológicos, económicos y sociales del siglo XXI.

Puente académico y debate al más alto nivel

El foro arrancará la tarde del miércoles 4 de noviembre con la reunión de Jóvenes Líderes Iberoamericanos y el acto inaugural presidido por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado Rodríguez.

Acto seguido se constituirá el Foro de Líderes Universitarios, con la participación confirmada de los rectores de la Universidad Politécnica del Perú, la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), la Universidad Católica de Costa Rica, la Universidad Al Qasimia (Emiratos Árabes Unidos) y el presidente de la Universidad de Würzburg (Alemania).

La jornada central del jueves 5 abordará en cuatro grandes bloques temas como la responsabilidad económica, la innovación y el impacto de la inteligencia artificial.

Entre los ponentes destacan figuras como Isidoro Alanís (presidente de Global Exchange), Alex Lipton (responsable de I+D de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi), Judith Arnal (consejera del Banco de España), Enriqueta Chicano (presidenta del Tribunal de Cuentas), así como directivos de gigantes tecnológicos como Amazon o IAG.

El bloque de ciudades inteligentes contará además con la participación de los alcaldes de Salamanca, Carlos García Carbayo, y de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Gobernanza global

El broche final llegará la mañana del viernes 6 de noviembre con una mesa de primer nivel sobre gobernanza internacional en la que intervendrán Miguel Ángel Moratinos (Alto Representante de la ONU para la Alianza de Civilizaciones), Dolors Montserrat (secretaria general del Partido Popular Europeo) y los embajadores de China y Egipto en España.

Desde el equipo rectoral subrayan que el Salamanca Forum no se concibe como una cita aislada, sino como un foro permanente de diálogo anual.

"La Escuela de Salamanca demostró hace cinco siglos que la universidad puede ayudar a ordenar el mundo con la razón y el respeto a la dignidad humana; el Foro nace con esa misma ambición", ha concluido Sánchez Prieto.