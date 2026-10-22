Fachada Centro Ciudad del Talento, antiguo Albergue Lazarillo de Tormes en el barrio de Chamberí. Ayuntamiento de Salamanca.

Llega a Salamanca la supercomputadora que agilizará la atención a los dependientes con IA

Salamanca da un salto cuantitativo en la modernización de su red de protección social. El Ayuntamiento ha adjudicado por 355.498 euros el suministro, la instalación y la puesta en servicio de una avanzada plataforma de cálculo de alto rendimiento asociada al proyecto europeo 'Trust'.

Esta infraestructura tecnológica, que quedará alojada en el nuevo Centro Ciudad del Talento (ubicado en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes en el barrio de Chamberí), se convertirá en el núcleo digital desde el que se gestionarán los servicios para personas dependientes y sus cuidadores.

El contrato se enmarca dentro del Paquete de Trabajo 7 (WP7) de esta iniciativa y cuenta con una cofinanciación del 80% procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa European Urban Initiative.

La plataforma permitirá desplegar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) diseñados para asistir de forma directa a los trabajadores sociales de la capital en la evaluación de casos, agilizando el diagnóstico y reduciendo drásticamente la burocracia.

IA para el bienestar social

El proyecto Trust nace con el propósito de transformar el modelo asistencial integrando tres ejes prioritarios: el social, el económico y el medioambiental.

En la práctica, la plataforma busca optimizar la asignación de recursos públicos, aliviar las cargas administrativas que sufren las familias y mejorar el seguimiento de los cuidadores, posicionando a la capital salmantina en la vanguardia europea de la innovación en 'sociocare'.

Para la implementación de este ecosistema tecnológico, el Consistorio salmantino trabaja en alianza estratégica con cuatro socios clave: la Universidad de Salamanca (USAL), la Fundación Asprodes Inclusión, la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa) y la consultora Khora Urban Thinkers.

Esta sinergia aúna la gestión municipal, la investigación científica y la experiencia directa del sector sociosanitario.