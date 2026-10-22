"Tienes a un familiar grave": ¿Qué hacer ante una llamada que suplanta al Hospital de Salamanca para estafarte?

Cuidado con las llamadas del médico. El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Causa) ha lanzado una advertencia formal a la ciudadanía tras detectar un posible fraude telefónico en el que personas ajenas al centro sanitario suplantan la identidad del personal del hospital.

Los estafadores contactan con los vecinos para alertarles falsamente de que un familiar se encuentra supuestamente ingresado y urgirles a acudir de inmediato al centro.

Aunque los motivos exactos de este engaño aún están bajo investigación, fuentes del propio hospital no descartan que la maniobra busque obtener datos personales, infectar dispositivos con virus o, peor aún, dejar las viviendas deshabitadas tras convencer a sus ocupantes de que se desplacen hasta el hospital de urgencia.

"Te llaman diciendo que tienes aquí a una persona grave y que te vengas al hospital; no sabemos si es para pedir datos o para vigilar tu casa y saber que se queda vacía", explican desde el entorno sanitario.

Qué hacer si recibes la llamada

Desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca recuerdan de forma tajante que los profesionales del hospital solo telefonean a los números de contacto que han sido facilitados previamente por los propios pacientes o sus allegados, principalmente durante una estancia en planta o tras una atención en el servicio de Urgencias.

La entidad subraya que en ningún caso se realizan llamadas aleatorias a teléfonos no registrados en sus bases de datos.

Ante la recepción de cualquier llamada que genere dudas o sospechas, el hospital recomienda mantener la calma y seguir estas pautas:

No facilitar jamás datos personales ni bancarios a través del teléfono.

Intentar verificar directamente la información contactando de primera mano con el familiar en cuestión.

Llamar al hospital: En caso de no poder localizar al allegado, contactar directamente con la centralita del Complejo Asistencial en el número 923 29 11 00 para comprobar si existe algún ingreso real.

El centro salmantino agradece la colaboración ciudadana y pide la máxima difusión de este aviso para evitar que ningún vecino caiga en el engaño.