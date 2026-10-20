El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, y las procuradoras del PP por Salamanca en las Cortes de Castilla y León, Rosa María Esteban y Carmen Sánchez Bellota. EE.

Carbayo contrapone los 125 M€ de inversión de la Junta en Salamanca a la "parálisis" estatal en vivienda y trenes

Cifras históricas para la provincia y un compromiso firme con los servicios públicos y el tejido productivo. El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por las procuradoras en las Cortes de Castilla y León Rosa Esteban y Carmen Sánchez Bellota, ha presentado este lunes una valoración del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027.

Calificando las cuentas de "récord" al movilizar 125,1 millones de euros en inversiones reales para la provincia salmantina, lo que supone un incremento del 10,38% respecto al ejercicio anterior.

Carbayo ha destacado que no se trata de un mero eslogan publicitario, sino de "datos irrefutables" que demuestran que "nunca la provincia de Salamanca ha tenido tanto apoyo y financiación por parte de la Junta de Castilla y León como con Alfonso Fernández Mañueco".

Asimismo, ha contrapuesto esta apuesta autonómica con la actuación del Ejecutivo central, al que ha acusado de ningunear a la provincia en materia de conexiones ferroviarias o vivienda pública: "Mientras el Gobierno central sigue sin levantar ni una sola vivienda en Salamanca, la Junta consigna casi seis millones de euros para la construcción y programas de rehabilitación".

Sanidad, educación y vivienda como pilares del proyecto

El desglose de las cuentas presentadas por la formación popular sitúa a la sanidad como la gran prioridad provincial, acaparando cerca de 24,8 millones de euros.

Entre las partidas más destacadas figuran los 15,4 millones de euros destinados a equipamiento hospitalario, más de 2,2 millones para el plan director del Hospital Clínico, el impulso al nuevo edificio de consultas y las partidas consignadas para el centro de salud de Zurguén, cuya finalización se calcula en unos dos años y medio tomando como referencia el plazo de ejecución del de Prosperidad.

En materia educativa, la inversión rozará los 16,7 millones de euros, con actuaciones reseñables como la ampliación del CEIP de Carbajosa de la Sagrada (2,4 millones de euros), la reforma del IES Martínez Ulibarri (1,3 millones) y más de 10 millones en mejoras de infraestructuras para colegios e institutos.

Por su parte, el capítulo de medio ambiente, energía y agua sumará más de 19 millones de euros —incluyendo 8 millones para medios aéreos contra incendios—, a los que se añaden más de 76 millones promovidos a través de la sociedad pública Somacyl para proyectos de abastecimiento en la Sierra de Francia, las mancomunidades de Béjar, La Armuña y Almenara de Tormes, así como depuración y eficiencia hídrica.

Municipalismo

Las procuradoras Carmen Sánchez Bellota y Rosa Esteban han enfatizado la apuesta del Presupuesto por el desarrollo empresarial y la cohesión territorial.

Esteban ha remarcado que, más allá de la inversión directa, la provincia recibirá 320,47 millones de euros en transferencias de la Junta (297,62 millones en transferencias corrientes y 22,85 en transferencias de capital) destinados a garantizar prestaciones sanitarias, dependencia y transporte, con hitos como los 180 millones para sanidad y bienestar social o los 16,68 millones para el sistema de transporte Buscyl.

En el plano de la economía productiva, se consignan 12,4 millones de euros para actuaciones en polígonos industriales y el Puerto Seco junto al Ayuntamiento de Salamanca, 5 millones para el enclave logístico CILOC de Zaldesa, 4 millones para infraestructuras investigadoras e industriales (con extensión a Béjar y Ciudad Rodrigo) y 1,44 millones para el Centro de Láseres Pulsados (CLPU).

En el ámbito municipal, la provincia dispondrá de casi 13 millones de euros en fondos de cooperación y financiación local.

Rosa Esteban ha subrayado especialmente que los municipios de menos de 1.000 habitantes podrán gestionar con total libertad los fondos de cooperación económica dentro de sus competencias, ponderando además la despoblación y la dispersión geográfica como criterios clave de reparto.