Salamanca premiará a sus bares, restaurantes y embajadores gastronómicos en una gran gala el 26 de octubre

La hostelería de Salamanca se prepara para rendir un merecido tributo a quienes llevan años, e incluso décadas, levantando la persiana cada mañana. La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca (AEHS) ha presentado este lunes el 'I Encuentro de Generaciones Hosteleras', una cita pensada para premiar la dedicación, la trayectoria y el espíritu asociativo de los profesionales que han hecho del sector uno de los grandes motores de la provincia.

La puesta de largo ha contado con la participación del presidente de la patronal, Jorge Carlos Moro, y del director comercial de Caja Rural Salamanca, Carlos Marino, entidad que ejerce como patrocinadora principal.

Durante el acto, en el que también se ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y los patrocinadores locales, Moro ha recordado el sentido de este homenaje: "La asociación lleva 49 años defendiendo los intereses del sector, y por eso queríamos organizar este encuentro, para dar las gracias a la hostelería por su esfuerzo diario, su entrega y su unión".

Ocho categorías para premiar el esfuerzo de toda una vida

El plato fuerte de este encuentro tendrá lugar el próximo lunes 26 de octubre, a partir de las 20:00 horas, con una gala en el Palacio de Congresos.

Allí se entregarán los galardones en ocho categorías que abarcan a toda la familia hostelera: la veteranía y fidelidad en Bares y Cafeterías, Ocio Nocturno, Alojamientos y Restauración; los reconocimientos a los Embajadores Gastronómicos y al Embajador Empresarial por proyectar el nombre de la ciudad fuera de nuestras fronteras; el tributo a las Generaciones Maestras que han mantenido vivos los negocios de padres a hijos; y el Reconocimiento de Honor de la entidad.

El programa se completará con el homenaje a las Generaciones Maestras —aquellas familias que han sabido transmitir la pasión por el oficio de padres a hijos— y la entrega del Reconocimiento de Honor de la asociación.

El presidente de los hosteleros ha cerrado la intervención expresando su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas por parte de empresarios, proveedores e instituciones, confiando en que la gala del día 26 se convierta en una "reunión entre amigos, familias y compañeros de profesión".