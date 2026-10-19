Un operario en las labores de renovación de alumbrado publico en Salamanca. Ayto. Salamanca.

Salamanca, apuesta sostenible: renovar 8.000 luminarias y ahorrar casi un millón de euros en la factura de la luz

Continúa avanzando el plan de eficiencia energética en el callejero salmantino. El Ayuntamiento de Salamanca ha completado ya el reemplazo del 78% de los puntos de luz previstos en su plan integral de modernización del alumbrado público, lo que supone la instalación de cerca de 8.000 nuevas luminarias de tecnología eficiente en un total de 639 avenidas, calles, paseos, puentes, plazas y zonas verdes.

La actuación contempla la intervención final sobre 10.164 luminarias y cuenta con el respaldo económico del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Según las estimaciones del Departamento Municipal de Alumbrado Público, perteneciente a la Concejalía de Fomento, cuyo titular delegado es el edil Fernando Carabias, esto permitirá reducir el consumo eléctrico en 4.918.287,88 kilovatios hora (kWh) al año, lo que se traducirá en un ahorro económico para las arcas municipales superior al millón de euros anuales.

Una vez culminado este proyecto de sustitución, el porcentaje de farolas con tecnología antigua en el término municipal quedará reducido a un 16% del total, unas 4.000 unidades.

Además, el Consistorio contempla que esta cifra continúe descendiendo de forma progresiva, con el compromiso de que la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento siga renovando puntos de luz hasta el ejercicio 2027.

Esta intervención se integra en los planes de desarrollo sostenible del Ayuntamiento para combatir el cambio climático mediante la disminución del consumo eléctrico y la reducción de la huella de carbono en la ciudad.