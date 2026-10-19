Un hombre de unos 40 años ha sido rescatado este lunes de un pozo con agua en el interior de una mina abandonada de wolframio en Navasfrías Guardia Civil

Rescatado un hombre de un pozo con agua en una mina abandonada de wolframio al intentar salvar a su perro

Un hombre de unos 40 años ha sido rescatado este lunes de un pozo con agua en el interior de una mina abandonada de wolframio en Navasfrías, cuando trataba de recuperar a su perro.

El aviso se ha recibido a las 17.24 horas y ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y Emergencias Sanitarias de Sacyl.

El suceso ha ocurrido en la ruta de las minas abandonadas de wolframio, a la que se accede por un camino que parte del kilómetro 11 de la carretera DSA-370.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, una llamada alertó de que un hombre había caído a un pozo con agua en el interior de una de las antiguas explotaciones mineras mientras intentaba recuperar a su perro.

El varón se encontraba consciente, aunque no podía salir del agua por sus propios medios, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de rescate.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de los Bomberos de la Diputación de Salamanca procedente de Ciudad Rodrigo, que logró sacar al hombre del pozo.

Una vez rescatado, el afectado fue atendido por el personal sanitario de Sacyl desplazado hasta la zona.

Pese a las circunstancias del accidente, el hombre no precisó traslado hospitalario.

La Guardia Civil de Salamanca también fue alertada del suceso para colaborar en el dispositivo de emergencia.