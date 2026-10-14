Foto de grupo con el pulgar hacia arriba de las diferentes autoridades antes de la apertura de Startup Olé Salamanca 2026. EE.

'Startup Olé' despliega en Salamanca su mayor edición con más de 4.000 asistentes, 500 empresas y 40 países

Gran arranque de la XIII edición de Startup OLÉ en el Palacio de Congresos de Salamanca. El certamen, ya consolidado como una de las cumbres sobre emprendimiento, talento e inversión tecnológica más potentes del panorama internacional, ha desplegado un intenso programa que reunirá a más de 4.000 asistentes, 550 ponentes internacionales, 520 empresas y startups y 200 inversores de hasta 40 países.

Un foro estratégico donde fundadores de casos de éxito mundial como 'Angry Birds' o 'BlaBlaCar' comparten escenario con el tejido emprendedor emergente y los líderes del proyecto ‘Salamanca Tech’.

Durante la rueda de prensa previa de presentación, el CEO de Startup OLÉ, Emilio Corchado, ha puesto en valor el fuerte alcance que ha alcanzado la cita salmantina, destacando la intensa agenda de reuniones privadas y rondas de inversión en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la salud, la biotecnología o el desarrollo rural.

Además, la startup ganadora del concurso del congreso obtendrá un billete directo para la final de la 'Startup World Cup' en San Francisco.

Lazos reforzados con Extremadura y apuesta decidida por el medio rural

En esta edición, la Junta de Extremadura acude como comunidad autónoma invitada. Su consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha agradecido la acogida tras duplicar la presencia de startups extremeñas en el evento (14 con espacio propio).

Santamaría ha subrayado la senda de crecimiento del emprendimiento en su región, donde "siete de cada diez nuevos emprendedores en el ámbito rural son mujeres", y ha anunciado que Extremadura acogerá el próximo año la gala de los premios 'Top 101 Spain Nation'.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha reivindicado la fuerza del emprendimiento rural y la efectividad de la Estrategia de Empleo provincial, que desde 2014 ha movilizado más de 16 millones de euros para apoyar 1.478 solicitudes de autoempleo y 438 contrataciones.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo; el CEO de Startup Olé, Emilio Corchado; y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría en la rueda de prensa previa a la apertura de Startup OLÉ EE.

Mingo ha puesto como ejemplo del éxito del ecosistema salmantino a la biotecnológica Tebrio —nacida en 2014 y que proyecta una inversión de 120 millones de euros—, y ha recordado los proyectos de polígonos e infraestructuras de innovación en municipios como Santa Marta de Tormes o Villares de la Reina, además de la cesión de terrenos para el futuro Grado de Veterinaria.

Para cerrar la comparecencia, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado que Startup OLÉ "estuvo en el germen de todo el desarrollo tecnológico que hoy encarna Salamanca Tech", celebrando las cifras récord de esta XIII edición.

El regidor ha insistido en que el crecimiento del empleo en I+D+i en la capital y la provincia crea puestos de trabajo estables y atrae talento joven y femenino.

"Lo relevante es ver a tantas personas sentadas a una mesa hablando de proyectos e inversiones; eso se traduce en empleo, riqueza y oportunidades para Salamanca", ha concluido.