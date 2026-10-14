David Mingo renueva la Diputación de Salamanca: cambios en vicepresidencias, Cultura y Juventud

El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha firmado los decretos por los que reestructura el organigrama de gobierno que afecta, principalmente, a las vicepresidencias y a las delegaciones de área de Cultura y Juventud, además de la composición de la nueva Junta de Gobierno.

En el caso de las vicepresidencias, David Mingo ha resuelto nombrar a Carlos García Sierra, hasta ahora vicepresidente segundo, como vicepresidente primero; Eva Picado Valverde, que era vicepresidente tercera, pasa a vicepresidenta segunda, y como vicepresidenta tercera nombra a Pilar Sánchez García.

Por su parte, las modificaciones efectuadas por el presidente de la Diputación en cuanto a las delegaciones, David Mingo ha resuelto efectuarlas únicamente en las referidas a los cambios motivados tanto por su nombramiento como presidente como del nuevo diputado en sustitución de Javier Iglesias.

Así, la delegación del área de Cultura, que desempeñaba el ahora presidente, pasa a ser asumida por Juan Carlos Zaballos, que las une a sus delegaciones de Turismo y Patrimonio.

Por su parte, Alberto Torres asumirá la delegación de Juventud, hasta ahora desempeñada por la diputada Eva Picado, que junto a la presidencia segunda desempeñará la responsabilidad del área de Bienestar Social e Igualdad.

El resto de las delegaciones atribuidas a los diputados del equipo de Gobierno se mantienen.

Por otro lado, la composición de la Junta de Gobierno pasa a estar presidida por David Mingo Pérez y forman parte de esta los diputados: Carlos García Sierra, Eva Picado Valverde, Pilar Sánchez García, Juan Carlos Zaballos Martínez, Marcos Iglesias Caridad, Santiago Castañeda Valle, Antonio Labrador Nieto y Jesús María Ortiz Fernández.

Por otro lado, también se llevarán a cabo las modificaciones oportunas por parte del Grupo Popular en las diferentes Comisiones Informativas. Y de todo ello, tanto de los decretos, que ya están en vigor, como de los integrantes de las Comisiones se dará cuenta en el próximo pleno que celebre la Corporación Provincial.