El Ayuntamiento de Salamanca revisa la ordenanza de terrazas para mejorar la accesibilidad y proteger al comercio

Giro normativo para equilibrar el uso del espacio público en las calles de la capital charra. La Comisión de Policía, Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este miércoles el debate para tramitar la reforma de la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en terrenos de uso público, una revisión enfocada a ampliar las zonas de paso para los peatones, garantizar la accesibilidad universal y facilitar el acceso libre a comercios y escaparates.

Más que una normativa creada desde cero, el texto plantea la refundición y unificación de las dos ordenanzas vigentes hasta la fecha —la general y la específica para el casco histórico— en un único marco legal integrado.

Este régimen común pretende dotar a la ciudad de un texto estable, coherente y transparente, estableciendo al mismo tiempo determinaciones especiales para aquellos espacios con alto valor histórico, patrimonial, turístico o residencial.

Veladores reducidos y licencias con vigencia máxima de un año

Entre las principales novedades técnicas destaca la autorización de nuevos modelos de veladores de menor formato. Mientras que las estructuras actualmente en servicio ocupan superficies de 2,35 o 2,75 metros cuadrados, las nuevas opciones permitirán reducir la ocupación del suelo público a 1,00 o 1,16 metros cuadrados según el modelo, lo que supondrá un alivio notable en la anchura de las aceras y zonas peatonales más estrechas.

Asimismo, la propuesta actualiza los procedimientos de concesión y transmisión de licencias, fijando una vigencia máxima de un año de carácter temporal, condicionado y revocable por motivos de interés público.

En aquellos puntos donde la disponibilidad del espacio sea limitada, la adjudicación entre establecimientos competidores se resolverá bajo principios de objetividad, igualdad, transparencia y concurrencia.

La ordenanza mantendrá las dos temporadas de explotación habituales e incorporará controles de inspección y un régimen sancionador para velar por la accesibilidad, la limpieza y el descanso vecinal.