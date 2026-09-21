El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado y varios concejales de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca en la Feria de Bienvenida de la Universidad de Salamanca. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento despliega su mapa de servicios en la USAL: empleo, voluntariado y denuncias contra las novatadas

El Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a volcarse este año con el inicio del curso académico participando activamente en la tradicional Feria de Bienvenida de la Universidad de Salamanca (USAL), celebrada en el pabellón deportivo del Campus Miguel de Unamuno.

Para ejecutar el objetivo prioritario de facilitar la integración social y comunitaria del alumnado de nuevo ingreso, un nutrido equipo de técnicos municipales procedentes de seis áreas de gobierno y agentes de la Policía Local se han desplegado a lo largo de toda la mañana para ofrecer atención personalizada, resolver dudas y dar a conocer la extensa carta de servicios y programas municipales pensados para acompañarles durante su estancia universitaria en la capital charra.

Prevención activa frente a las novatadas

En el plano de la convivencia y la seguridad, la Policía Local de Salamanca cuenta con un espacio propio de referencia en el marco de la campaña municipal 'Stop Novatadas'.

Fruto de la estrecha colaboración entre el Consistorio y la institución académica para prevenir conductas de riesgo, vejaciones o abusos, los agentes han dado a conocer a los recién llegados un canal directo y confidencial para dar la alarma.

Se trata del teléfono 677 509 157, una línea operativa las 24 horas del día que permite realizar denuncias de forma totalmente anónima tanto a través de llamadas de voz como de mensajes instantáneos de WhatsApp.

El desarrollo profesional y el emprendimiento del talento joven han ocupado un lugar preeminente en el expositor de la Concejalía de Promoción Económica.

En este punto se ha mostrado la hoja de ruta municipal orientada al empleo de alta cualificación y la tecnología, destacando proyectos como la Incubadora de Empresas Biosanitarias (Abioinnova) y el Centro de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas (IoT).

Además del Espacio de Innovación Tecnológica y el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+, enclaves que configuran ya un ecosistema puntero para el desarrollo económico local.

Por su parte, desde la Concejalía de Juventud se ha acercado la variada agenda cultural que canaliza el Espacio Joven a lo largo de todo el año, que abarca desde certámenes de artes plásticas hasta talleres prácticos, pasando por grandes convocatorias como el Certamen de Jóvenes Creadores o el Festival de Jóvenes Talentos.

Ocio nocturno saludable

La salud y el entretenimiento alternativo han corrido a cargo del área de Salud Pública. Los técnicos han centrado su labor informativa en promocionar el exitoso programa municipal 'Salamanca a Tope', una alternativa de ocio nocturno plenamente gratuito que forma parte del V Plan de Adicciones de la Ciudad de Salamanca.

La concejalía ha avanzado que la nueva temporada arrancará el próximo viernes 25 de septiembre y que la oferta de talleres, deportes y espectáculos para las noches de viernes y sábados puede consultarse e inscribirse a través del portal oficial salamancaatope.org.

Voluntariado ambiental y protección del consumidor

La implicación social del estudiantado tiene también su canalizador a través de la Agencia Municipal de Voluntariado. Los informadores del programa ‘VoluntaS’ prestan asesoramiento a medida para conectar los perfiles e inquietudes de los universitarios con las diferentes entidades del municipio.

La oferta para este curso incluye proyectos de apoyo a eventos deportivos solidarios, iniciativas intergeneracionales con personas mayores, actividades culturales y, de forma muy especial, las brigadas de voluntariado ambiental que se prolongarán durante todo el ciclo lectivo escolar.

El circuito municipal en la feria se completa con el expositor de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). A través de su personal técnico, el servicio distribuye su carta de prestaciones y ofrece orientación básica sobre los derechos de las personas consumidoras, garantizando que los estudiantes alejados de sus domicilios familiares cuenten con un punto de asesoramiento riguroso y gratuito ante cualquier conflicto o duda comercial durante su residencia en Salamanca.