Salamanca redefine su modelo turístico: sostenibilidad, innovación y nuevos espacios para descubrir la ciudad

Personas en el mirador de la Torre Ieronimus, contemplando el mirador que une en las alturas, las vistas de las dos Catedrales de Salamanca. Turismo Salamanca.

Salamanca está inmersa en una profunda y ambiciosa transformación de su modelo turístico.

A través de las actuaciones desarrolladas en el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística, la capital del Tormes está expandiendo con maestría el escenario de la experiencia del visitante.

Apostando por tejer un diálogo armónico donde patrimonio, naturaleza, espacio urbano y tecnología convergen en una misma estrategia de vanguardia.

El gran objetivo de este cambio de paradigma es que la sostenibilidad no se reduzca a una mera etiqueta de protección medioambiental, sino que se erija como una poderosa herramienta de transformación social y urbanística: recuperar rincones emblemáticos, estrechar la conexión entre barrios, poner en valor recursos hasta ahora inéditos y redefinir por completo la manera en que se contempla, se recorre y se interpreta la historia viva de Salamanca.

Una pareja tomándose un 'selfie' desde uno de los soportes instalados en la Ruta de Miradores, en este caso en el de la Torre Ieronimus de la Catedral de Salamanca. Turismo Salamanca.

En este camino, el Ayuntamiento ya ha ejecutado con éxito el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, concedido por la Junta de Castilla y León y financiado con los fondos europeos Next Generation.

Entre sus intervenciones más aplaudidas brilla la nueva Ruta de Miradores —que integra trece estratégicos puntos 'selfie' orientados a capturar la luz dorada de la piedra franca—, así como las sustanciales mejoras expositivas y de interpretación implementadas en el célebre espacio de Scala Coeli y en el histórico Parque Arqueológico del Botánico.

La metamorfosis salmantina cala hondo en la piel del propio trazado urbano.

La decidida renaturalización verde en arterias y plazuelas de los Barrios del Oeste, el entorno de Bretón y el Paseo de Canalejas y Carmelitas, unida a las potentes inversiones destinadas a optimizar la eficiencia lumínica en los distritos de San Vicente, Oeste y San Cristóbal-Las Claras, son vivo reflejo de una visión integral que aúna la firme conciencia ambiental con la máxima exigencia en la calidad de vida urbana.

En el plano tecnológico, este Plan Extraordinario ha permitido dar un salto cualitativo al desplegar un moderno e intuitivo sistema de reservas, la implantación de guías inteligentes de última generación y el desarrollo de envolventes experiencias virtuales para el viajero.

El Tormes, nuevo eje de la experiencia turística

En esta bonita transición hacia un ecosistema urbano mucho más verde, el río Tormes emerge como el gran protagonista y eje vertebrador.

Una de las obras más simbólicas ha sido la ejecución de una nueva y estilizada escalera de conexión que une el frondoso parque botánico de Huerta Otea con el corazón del centro urbano, justo al pie del puente Sánchez Fabrés.

Esta ágil intervención no solo dilata los paseos fluviales en la margen del río, sino que teje un enlace peatonal directo y fluido entre los pulmones naturales, el legado patrimonial y la vida cotidiana de la ciudad.

Dos ciclistas por el nuevo carril bici de la Pasarela de Huerta Otea. Turismo Salamanca.

Se trata de una rotunda apuesta por la movilidad amable que tendrá su natural continuidad en las intervenciones diseñadas dentro del Plan Ordinario de Sostenibilidad Turística.

Este segundo bloque de actuaciones —cofinanciado por el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento de Salamanca, amparado igualmente en la financiación europea— contempla completar su mapa de proyectos en diciembre de 2027.

Su ambicioso radio de acción abarcará nuevas soluciones de digitalización, regeneración de plazas en los barrios, eficiencia energética y renaturalización del entorno.

Entre los proyectos más sugerentes e ilusionantes destaca la construcción de un nuevo y vanguardista embarcadero a los pies del icónico puente Enrique Estevan, concebido junto a un graderío al aire libre con capacidad para más de un centenar de espectadores.

A este balcón sobre el agua se suma la innovadora propuesta bautizada como 'Banda Sonora del Tormes', una iniciativa cultural diseñada para envolver el cauce fluvial en un escenario vivo de experiencias musicales, artísticas y de convivencia ciudadana.

Digitalización

Sin embargo, la reinvención de Salamanca no se detiene en la piedra ni en el cauce del río.

La transformación digital se ha consolidado en uno de los pilares maestros de estos Planes de Sostenibilidad Turística.

Para liderar esta era digital, la ciudad ha desplegado una pionera Plataforma de Destino Turístico Inteligente.

Embarcadero en el río Tormes. Ayto. Salamanca.

Este ecosistema integra desde un renovado portal web interactivo hasta avanzadas herramientas de gestión para los profesionales del sector, pasando por un moderno canal de atención directa al visitante y sofisticados cuadros de mando para el análisis de datos en tiempo real.

La plataforma incorpora como elemento diferenciador, un planificador inteligente capaz de moldear itinerarios a la carta.

La herramienta evalúa al instante la duración de la estancia, las preferencias temáticas del usuario, la tipología del grupo de viaje o sus necesidades específicas en materia de accesibilidad para entregar una ruta perfecta.

A este potente motor tecnológico se une 'Lazarillo', una inteligencia artificial conversacional de desarrollo propio concebida como el cicerone virtual definitivo.

Este asistente, con un nombre que no puede estar más vinculado a la historia literaria de Salamanca, acompaña al viajero en todo momento, respondiendo a sus preguntas al instante y sugiriendo rincones secretos según avanza en su paseo por la ciudad.

Parque Arqueológico del Botánico. Turismo Salamanca.

Toda esta infraestructura digital permite, además, recopilar de forma anónima valiosos datos de comportamiento y patrones de flujo turístico.

Esta minería de conocimiento resulta vital para comprender en profundidad las expectativas de la demanda actual y adoptar decisiones estratégicas hiperconectadas con la realidad.

Realidad aumentada para viajar en el tiempo, gemelos digitales de la arquitectura local, modernos sistemas de reserva centralizados, experiencias inmersivas e inteligencia artificial se alían así en una estrategia donde la tecnología nunca es un adorno superfluo, sino un canal humano para personalizar la estancia y enriquecer el viaje.

Acogida al visitante

Paralelamente, esta visión renovadora está transformando de forma radical la red de espacios consagrados a la bienvenida y la interpretación histórico-artística.

Muestra de ello es la apertura del flamante punto de información turística y servicios públicos integrados en la majestuosa lonja de la Catedral, la profunda remodelación del Centro de Recepción de Visitantes en la emblemática Fonda Veracruz o la ampliación y enriquecimiento del recorrido por las alturas de Ieronimus.

Todas estas piezas persiguen un fin compartido: abrir la mirada sobre Salamanca e invitar a descubrirla con nuevos ojos.

Así, la sostenibilidad turística se articula como una acción orquestada de forma simultánea sobre la geografía urbana, la memoria monumental y las emociones del viajero.

Bajocubierta de Ieronimus. Turismo Salamanca.

Mientras tanto, la digitalización trabaja como la aguja que coserá el mapa, diversificando los flujos turísticos para descentralizar las visitas habituales y animar al viajero a perderse por barrios, parques y senderos fluviales más allá de los míticos iconos monumentales.

Salamanca busca, en definitiva, trascender la idea tradicional del turismo concebido como un mero recorrido contemplado por un catálogo de monumentos, para convertir la actividad turística en un auténtico motor de regeneración urbana, prosperidad y cohesión social.

El espacio público, el alma de los barrios, el discurrir del Tormes, la fronda de sus parques, la accesibilidad universal y la vanguardia digital se dan la mano en la nueva ecuación salmantina.

El resultado final dibuja una Salamanca convertida en un destino mucho más sostenible, inteligente y conectado; pero, por encima de todo, redefine una ciudad infinitamente mejor articulada para ser admirada por quien la visita y disfrutada, día a día, por quien la habita.