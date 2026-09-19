El nuevo líder de Juventudes Socialistas de Salamanca promete ser "municipalista y estar cerca del mundo rural"

Sergio Maqueda se ha estrenado este sábado, 19 de septiembre, como nuevo líder de las Juventudes Socialistas de Salamanca (JSE), donde releva a Kevin Pérez, prometiendo ser "municipalista y estar muy cerca del mundo rural".

El XVII Congreso de las Juventudes Socialistas de Salamanca ha culminado el proceso para nombrar a Maqueda como nuevo secretario general de la organización, en un acto donde ha estado acompañado por el líder del PSOE en la provincia, David Serrada, y el secretario general de las juventudes en Castilla y León, Diego Vallejo.

El nuevo líder de las JSE ha reivindicado la labor de los socialistas en la lucha por el mundo rural. "No puede ser que el PP haya dejado sin servicios públicos básicos a nuestros pueblos y sin vías de comunicación. ¿Cómo va a poder forjarse un futuro los jóvenes en nuestra provincia?", se ha preguntado.

También tuvo alusiones a la ciudad de Salamanca, donde ha criticado que el PP la haya convertido en un punto "de paso porque los jóvenes vienen, se forman en nuestra universidad y se van porque no existen oportunidades".

En este sentido, se ha comprometido desde las JSE a "luchar porque los jóvenes se queden y puedan luchar por su tierra, el lugar que los vio nacer".

Serrada, por su parte, ha aplaudido el "reto" que asume Maqueda al liderar las JSE por el "contexto de la ola conservadora actual, con un efecto negativo en la juventud".

"Salamanca es una provincia con un desierto demográfico muy importante, porque tres cuartas partes del territorio tienen mucha gente envejecida y eso marca mucho a la hora de hacer política, algo que se extrapola también a nuestra ciudad", ha denunciado Serrada.

De la misma forma, ha hecho referencia a las "pocas oportunidades de los jóvenes" que tienen que "buscar fuera las que no tienen dentro".

"Por eso, hay que valorar muy positivamente la labor que hace Juventudes Socialistas y que hay jóvenes socialistas que deciden quedarse aquí, trabajar y fijar su futuro en nuestra tierra", ha argumentado.

Por último, Serrada se ha puesto a disposición de Maqueda para "escuchar sus propuestas y las críticas para seguir viajando juntos".

Por otro lado, Vallejo ha querido agradecer a Kevin Pérez su labor al frente de las JSE en Salamanca porque la organización "hace un gran trabajo en defensa de los derechos de las personas, de todos los colectivos y de los jóvenes, que se ven obligados a irse del lugar en el que viven".

"Lo importante de la política es que la gente pueda quedarse en su tierra, pero para eso tiene que haber políticas ambiciosas como las del Gobierno de España, y no especulativas del Ayuntamiento de Salamanca en lo que a vivienda se refiere", ha reivindicado.