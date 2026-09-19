Un joven termina hospitalizado por una brecha en la cabeza tras una pelea en Salamanca

Un joven de unos 20 años ha terminado hospitalizado después de recibir un golpe en la cabeza durante una pelea con varios implicados esta madrugada en Salamanca.

Los hechos, según ha notificado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, han ocurrido sobre las 06:41 horas en la Plaza de la Reina, cuando han recibido un aviso por una reyerta entre varios jóvenes.

Los alertantes han avisado de que la víctima se encontraba mareada y con una brecha en la cabeza, aunque estaba consciente.

Los hechos se han trasladado a la Policía, al Cuerpo Nacional de Policía y al servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, que ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el joven que presentaba la brecha en la cabeza ha tenido que ser trasladado hasta el Hospital de Salamanca para ser atendido de las heridas sufridas.