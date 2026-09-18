Salamanca celebra la Semana de la Movilidad con gincanas infantiles y 24 horas de rutas en bicicleta

Gingana ciclista de otras ediciones de la Semana de la Movilidad en la avenida de la Aldehuela de Salamanca. Ayto. Salamanca.

El fin de semana pide paso sobre dos ruedas en Salamanca. La ciudad se prepara para un abanico de actividades gratuitas dentro de la Semana Europea de la Movilidad, pensadas para que familias, jóvenes y curiosos desempolven la bicicleta o disfruten del patrimonio sobre ruedas de una forma diferente.

El sábado promete movimiento desde bien temprano.

Los más jóvenes tienen una cita entre las 10:30 y las 12:30 horas en el parque de los Huertos Urbanos para poner a prueba su destreza en una divertida gincana ciclista guiada por la Escuela de Triatlón Salmantina.

Mientras tanto, los ciclistas más madrugadores —o noctámbulos— de la iniciativa ’24 horas de bici’ seguirán apurando las últimas etapas de un maratón de rutas que los llevará a rodar bajo las estrellas hacia San Pedro de Rozados o a descubrir los miradores y fuentes más emblemáticos de la capital antes del gran sorteo final de la tarde.

Para rematar el plan, el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca abre sus puertas de par en par durante todo el sábado y el domingo con entrada libre. Una oportunidad perfecta para dejarse caer por la ribera del Tormes y repasar la evolución del motor sin rascarse el bolsillo.