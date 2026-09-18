Dos personas de unos 80 años fallecen en una vivienda de Villares de la Reina por una posible fuga de gas

Dos personas, un hombre y una mujer de unos 80 años, han sido localizadas fallecidas este jueves en el interior de una vivienda situada en la calle Nogales de la urbanización Las Bizarricas, en Villares de la Reina (Salamanca).

Una tercera persona, una mujer de unos 60 años, fue trasladada al Complejo Asistencial de Salamanca después de ser atendida en el lugar.

El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada que alertaba de que dos personas habían sido encontradas fallecidas en el interior de la vivienda.

Los alertantes comunicaron además que habían conseguido sacar del inmueble a una mujer de unos 60 años, que se encontraba muy indispuesta y precisaba asistencia sanitaria.

La sala de operaciones del 1-1-2 movilizó a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud.

También se avisó, de manera preventiva, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Tras realizar las mediciones oportunas en el inmueble, los bomberos solicitaron la presencia de la empresa suministradora de gas.

Los sanitarios de Sacyl confirmaron en el lugar el fallecimiento de un varón y una mujer, ambos de unos 80 años. La tercera afectada, de unos 60 años, fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca para recibir asistencia médica.

Hasta ahora no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de lo ocurrido.