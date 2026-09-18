El embajador alemán, Heiko Thoms y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo en las puertas del zaguán del Ayuntamiento de Salamanca. Carlos García Carbayo. X.

El embajador de Alemania en España elige Salamanca para su primera visita oficial y "seguir estrechando lazos"

Salamanca ha vuelto a demostrar el peso de su diplomacia cultural e institucional en el mapa internacional. El recién nombrado embajador de Alemania en España, Heiko Thoms, ha elegido la capital charra como su primer destino oficial en el país tras haber tomado posesión del cargo el pasado mes de agosto, un gesto de alto valor simbólico para la ciudad.

El regidor salmantino, Carlos García Carbayo, ha ejercido de anfitrión en el Ayuntamiento durante una distendida reunión que ha servido para afianzar alianzas y estrechar vínculos con la potencia germana.

El propio alcalde no ha dudado en agradecer al representante alemán esta preferencia, en una cita que pone de relieve el incalculable atractivo de Salamanca como polo de atracción universitaria, turística y lingüística para el público alemán.