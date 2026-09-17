La red de carril bici entre Salamanca y su alfoz rozará los 130 kilómetros tras dispararse su uso hasta un 424%

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, pasea en bici por el carril del barrio de Los Alcaldes. Archivo.

La apuesta por la movilidad sostenible en Salamanca se consolida con un despliegue de infraestructuras que superará los 126 kilómetros de red ciclista interurbana.

Las próximas actuaciones planificadas por el Ayuntamiento de Salamanca permitirán cerrar el perímetro de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela a través de la calle Río Primera y conectar los barrios Garrido y Comuneros mediante un tramo proyectado en el solar anexo a la estación de ferrocarril, donde además se creará un parque público con 128 huertos urbanos.

Estas intervenciones responden al incremento exponencial registrado en el uso de la bicicleta como alternativa al vehículo privado.

Según datos de la Policía Local, los desplazamientos en carril bici hacia el Complejo Asistencial Universitario han experimentado un aumento del 161% en solo tres años, mientras que los trayectos con destino al polígono industrial Los Villares se han disparado un 424%.

En los principales accesos a la capital también se constatan notables repuntes, liderados por la glorieta de la Policía Local (+124%) y la glorieta Leonardo da Vinci (+80%).

La infraestructura ciclista no solo conecta barrios interiores, sino que garantiza el enlace directo con municipios del alfoz como Aldeatejada, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes, Villamayor de Armuña y Villares de la Reina, favoreciendo la intermodalidad con paradas de autobús y aparcamientos gratuitos en superficie en consonancia con el Plan de Movilidad Urbana.

Como complemento, el servicio municipal de préstamo ‘SALenBICI’ dispone de 47 bases y 704 candados repartidos por la ciudad y Santa Marta por un coste anual de 13 euros.

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, la asociación Amigos de la Bici organizará este viernes la actividad '24 horas de bici', un maratón con recorridos guiados cada hora desde el Parque de La Alamedilla que conectará el centro histórico con diversos municipios del alfoz, espacios naturales y equipamientos culturales.