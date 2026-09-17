De la Plaza Mayor al Tormes: Salamanca fija la novena edición de su marcha contra la violencia machista

Presentación de la IX Carrera Contra la Violencia de Género en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca. Ayto. Salamanca.

Salamanca volverá a calzarse las zapatillas por una causa que involucra a toda la sociedad.

El próximo domingo 8 de noviembre, las calles del centro histórico y las riberas del Tormes se teñirán de solidaridad con la novena edición de la Carrera y Marcha contra la Violencia de Género, una cita ya imprescindible en el calendario salmantino que invita a visibilizar y combatir esta lacra desde el deporte y la unión comunitaria.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez; el diputado provincial, Jesús María Ortiz y el representante de la Federación de Atletismo, Casimiro Blanco, han detallado un programa pensado para que nadie se quede fuera.

Quienes busquen medirse con el cronómetro dispondrán de un trazado homologado de 10 kilómetros con salida a las 10:00 horas desde la Plaza Mayor, que recorrerá rincones monumentales y entornos naturales de la capital.

Quince minutos después, las familias, niños y mayores tomarán el relevo en la marcha lúdica de 1,6 kilómetros.

Además, desde primera hora de la mañana, los más pequeños contarán con su propia 'Olimpiada Infantil' con antorcha incluida para hacer del deporte una fiesta de la igualdad.

Las inscripciones se ponen en marcha este viernes 18 de septiembre tanto en la web del evento como en Floristerías Bedunia por un precio simbólico de 3 euros, que cubre la camiseta conmemorativa y la bolsa del corredor.

Teniendo el límite fijado en 2.000 dorsales, Salamanca inicia así el camino hacia las actividades conmemorativas del 25 de noviembre, recordando que la sensibilización, la prevención y el apoyo a las víctimas es una tarea colectiva que se entrena cada día.