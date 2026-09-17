Alfonso Basterra solicita un segundo permiso para salir de Topas: ahora tiene el aval de la junta de tratamiento de la cárcel

La prisión salmantina de Topas y Alfonso Basterra, en un montaje de EL ESPAÑOL EE

Trece años después del asesinato de Asunta Basterra, su padre, condenado a 18 años de prisión, vuelve a llamar a la puerta de un permiso de salida. Alfonso Basterra, interno en el centro penitenciario de Topas (Salamanca) desde febrero de 2025, ha solicitado un segundo permiso ordinario.

Lo hizo a mediados de agosto y esta vez las circunstancias internas han cambiado. El pasado mes de mayo la Audiencia Provincial de Salamanca tumbó el primero. El juez de vigilancia penitenciaria se lo había concedido pese al informe desfavorable de la junta de tratamiento, que votó en contra por amplia mayoría.

La Fiscalía recurrió y el tribunal consideró que no concurrían las condiciones mínimas exigibles: la extrema gravedad del delito, la lejanía todavía significativa del cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos.

La salida, pese a su buena conducta, resultaba prematura e injustificada.

"Tiene bastantes posibilidades de salir"

Ahora el escenario es distinto. Fuentes internas de la prisión de Topas aseguran, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que "tiene bastantes posibilidades de salir".

"En este caso, ha salido positivo de la junta de tratamiento del centro penitenciario y está a la espera de que lo apruebe el juez de vigilancia penitenciaria", destacan esas fuentes.

Ese giro de la junta de tratamiento es el dato clave. En la petición anterior el órgano técnico del penal se opuso. En esta, el informe ha sido favorable y la solicitud ha subido al juez de vigilancia. El permiso pedido sería de tres días, más corto que los cuatro del intento de primavera.

Una "muy buena" conducta

Basterra, de 62 años, cumple condena en el módulo 12, de respeto. Fuentes penitenciarias llevan meses describiendo su conducta como "muy buena": sin sanciones, con participación en programas y un perfil de interno que encaja en la vida del centro.

Llegó a Topas procedente de Teixeiro (A Coruña) a petición propia. Rosario Porto, su esposa y también condenada a 18 años, se suicidó en Brieva en 2020. Él sigue sin reconocer los hechos que el tribunal dio por probados en 2015.

La Fiscalía de Salamanca ya ha indicado que fijará posición cuando el juez resuelva. El precedente de mayo no es un detalle menor: entonces el magistrado se apartó del criterio técnico de la junta y la Audiencia lo corrigió. Ahora el informe penitenciario acompaña la petición.

El reloj de la condena sigue corriendo. Las tres cuartas partes se cumplirían en marzo de 2027 y el total en 2031. Mientras tanto, Basterra espera la decisión del juez de vigilancia penitenciaria.